Paşinyan diplomatlara Türkiye’nin neden 100 yıl sonra Güney Kafkasya’ya geldiğini anlattı – Ermenistan Kamu Radyosu

Bugün Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, yabancı ülkelerin diplomatik misyonlarının ve Ermenistan Cumhuriyeti’nde akredite edilmiş uluslararası kuruluşların başkanları ile bir araya geldi.

“Türkiye tam anlamıyla müdahil olmasaydı, sonuçta bu savaşa tam anlamıyla dahil olmaya hazır olduğunu göstermeseydi bu savaşın başlamayacağı açıktır. Düşmanlıkların Türkiye-Azerbaycan ortak askeri tatbikatlarının devamı olarak başladığına hepimizin dikkatini çekmek istiyorum. Bence Türkiye’nin “savaşı teşvik etme”ye katılımı halka açıktır. Dahası, sadece ortaklarımıza aktardığımız kanıtlara değil, aynı zamanda basın açıklamalarına da dayanmaktadır. Ve bugüne kadar Türkiye çatışmalara karışmaya devam ediyor. Türkiye neden 100 yıl sonra Güney Kafkasya’ya geldi ?. Başbakan, “Bize göre Ermeni halkına yönelik soykırım politikasını sürdürmek için geldi” dedi.

“Askeri operasyonların nitelikleri, Ermenilerin, Dağlık Karabağ Ermenilerinin varoluşsal tehlike altında olduğunu bir kez daha gösterdi. Karabağ yerleşimlerini bombalama politikasını Azerbaycan’da son 15 yılda gelişen nefret politikasıyla karşılaştırırsak, Azerbaycan’ın resmi siyasi hedefinin en azından Dağlık Karabağ’daki Ermenileri yok etmek olduğu açıktır. Başbakan, “Ve bence bunun en önemli sembolü Ramil Safarov’un, davasıdır, ayrıntıları umarım bilirsiniz” dedi.

Paşinyan, Dağlık Karabağ ihtilaf bölgesindeki insani krizin durumuna çok yakın olduğumuzu kaydetti, bunu önlemenin tek etkili yolu şu olabilir:

• Yukarıdaki gerçeklerin uluslararası toplum tarafından resmi kaydı;

• Dağlık Karabağ halkının bağımsızlığın tanınması da dahil kendi kaderini tayin hakkının tanınması.

Paşinyan, Azerbaycan tarafının Ermeni tarafının Azerbaycan’ın sivil altyapısını hedeflediği iddialarını yalanladı.

“Şu anda durum özellikle güney kesiminde gergin. Aslında ateşkes yok. Ermenistan ateşkesi sürdürme açıklamasını açıkça ifade etti, niyetimizi zaten imzalamış olduğumuz açıklamaya göre, bu niyetlere sadık kalıyoruz. “Yani ateşkes, AGİT Minsk Grubu eş başkanlığının değişmeyen boyutuyla insani yardım operasyonları, müzakere sürecleri” dedi.

Ermenistan Başbakanı ayrıca Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel’e, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’e, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Avusturya Şansölyesi ile, telefon görüşmesi ve durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduğu için teşekkür etti.

Ermenistan Kamu Radyosu