Paralı askerlerin 300 kişilik grubu Azerbaycan’a gitmekten vazgeçti

Telegram kanallarından ve Suriye’dek gazetelerin aktardığı bilgilere göre Karabağ’a karşı Azerbaycan’ın başlattığı saldırısına katılan Suriyeli paralı askerler çatışmaların çok zor olduğundan şikayet etmeye başladılar ve Dağlık Karabağ’a karşı savaşa katılmaktan vazgeçiyorlar. Onların cesetleri gizli bir şekilde gecenin karanlığında toprağa veriliyor.

‘Suriye Milli ordusu’ (Özgür Suriye ordusu) paralı askerlerinin son 300 kişilik bir grubu 1 Ekim tarihinden Libya’dan geri döndü.

Bu bilgileri aktaran Rybar telegram kanalına göre Türkiye istihbaratı Tripoli’ye paralı asker göndermeyi durdurdu ve tüm gücünü Azerbaycan’a odakladı. Fakat paralı askerler Azerbaycan’a gelip Karabağ’a karşı savaşmayı reddetiler, çünkü çok zor çatışmalar yaşanıyor.

Aynı haber kaynağının bilgilerine göre ölen militanlar toplu mezarlara gömülüyor ve cenazeleri gecenin karanlığında toprağa veriliyor. Onlara son veda sadece çok yakın akrabaları verebiliyor. Toplu cenaze töreninin videosu da internet ortamında yayıldı.

12 Ekim tarihinde Ermenistan Suriyeli iki paralı askerin arasında geçen konuşmasını yayınlamıştı. Onlar çok ağır çatışmalar yaşandığını ve Azerbaycan’ın kendilerini ön plana çıkarmayı dile getiriyordu. Ayrıca paralı askerlerin anlattıklarına göre yaralılara ölüme terk ediyordu Azerbaycan ki onların parasını ödemesin. Suriyeli paralı askerler İran’a kaçmayı planlıyordu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/13/Paralı-askerler-Azerbaycan-Türkiye-Karabağ/195538