Karabağ’ın başkentinde Türk ve İsrail yapımı 673 adet patlamamış füze ve bomba bulundu

Artsakh Cumhuriyeti’nin (Dağlık Karabağ) Olağanüstü Hal Servisi uzmanları, ülke genelinde patlamamış bomba ve mayın arama ve etkisiz hale getirme çalışmaları yapıyor.

Servisten yapılan açıklamaya göre, sadece başkent Stepanakert’te 673 adet Türk ve İsrail yapımı füze, bomba ve misket bombası bulundu.

Olağanüstü Hal Servis Başkanı Karen Sargsyan’ın talimatıyla uzmanlar, tüm patlamamış bombaları şehir dışına taşıyarak etkisiz hale getirdi.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile temas hattının tüm boyunca savaş operasyonları başlattı. 9 Ekim’de Moskova’da yapılan temasların ardından insani ateşkes kararı verilse de Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a karşı saldırılarına devam ediyor ve sık sık sivil yerleşim yerlerini hedef alıyor. Karabağ’da en sık bombalanan bölge ise başkent Stepanakert’tir. Edinen bilgiye göre, şehirde bomba veya füzelerin düşmediği hiçbir semt kalmadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/13/Karabağ/195443