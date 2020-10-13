Karabağ’ın bağımsızlığının tanınmasının tam zamanıdır

Ermeni milletvekili Mikayel Melkumyan, Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı Azerbaycan’ın saldırılarını 13 Ekim’de gazeteciler için yorumladı.



Bu saldırıların Türkiye tarafından da yönetilen savaş operasyonları olmakla birlikte bazı özelliklerinin de bulunduğuna dikkat çeken Melkumyan, “İlk önce, sivil halka ve kültürel eserlere karşı iğrenç saldırılar söz konusu. Daha önce de belirttiğim gibi, Türkiye’nin de katılımı vardır ki son 30 yılda kendini pek belli etmiyordu. Bu bütünsel bir üluslararası terördür, deliller var. Artsakh’ta yaşayan Ermeni halkının güvenlik garantilerinden biri de Artsakh’ın bağımsızlığının tanınmasıdır” ifadelerini kullandı.

Artsakh’ın bağımsızlığının tanınmasının acil bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan milletvekili, “Halkımız, parlamentomuz ilerideki günlerde Artsakh’ın tanınması üzerine çalışmalı. Şuan bunun için en uygun zamanıdır, çünkü tüm kırmızı çizgiler artık aşıldı” dedi.



Hatırlanacağı üzere, Türkiye’nin açık siyasi ve askeri desteğini alan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile temas hattının tüm boyunca savaş operasyonları başlattı. 9 Ekim’de Moskova’da yapılan temasların ardından insani ateşkes kararı verilse de Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a karşı saldırılarına devam ediyor ve sık sık sivil yerleşim yerlerini de hedef alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/13/Ermenistan-Karabağ-bağımsızlık/195512