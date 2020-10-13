İsrail Savunma Bakanı hakkında, Azerbaycan’a silah satışının durudurulması talebiyle dava açıldı

İsrail’de faaliyet gösteren “Lev Yehudi” (Yahudi kalbi) şirketi, İsrail Yargıtay’ına başvurarak Azerbaycan’a silah satışını hemen durdurma talebinde bulundu.

İsrail’li ünlü blogger Aleksandr Lapşin, “Facebook” üzerinden yaptığı açıklamada, bu haberin İsrail merkezli medya kuruluşları tarafından duyurulduğunu açıkladı.

Lapşin, dava dilekçesinin İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ile Savunma Bakanlığı’nın Dış İlişkiler Departmanı Müdürü Rachel Hen’e karşı sunulduğunu bildirdi.



Dava dilekçesinde gerekçe olarak, bugün Azerbaycan’ın, Suriye, Irak ve Afganistan’dan getirilen teröristler üssüne döndüğü vurgulanarak, Dağlık Karabağ’da Ermenilerin soykırıma tabi tutulduğu ve İsrail’in de dolaysız olarak buna bağlı olduğu belirtildi.



Hatırlanacağı üzere, Türkiye’nin açık siyasi ve askeri desteğini alan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile temas hattının tüm boyunca savaş operasyonları başlattı. 9 Ekim’de Moskova’da yapılan temasların ardından insani ateşkes kararı verilse de Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a karşı saldırılarına devam ediyor ve sık sık sivil yerleşim yerlerini de hedef alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/13/İsrail-silah-satışı-Azerbaycan/195498