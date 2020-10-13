İran, teröristleri ortadan kaldırmak için Ermenistan ile işbirliğini genişletebilir – Ermenistan Kamu Radyosu

Teröristlere karşı mücadele de İran’a karşıdır, çünkü bunlar esas olarak İslam’ın Sünni yönünün Vahabileridir.

IŞİD, “El Kaide” üyeleri tarafından da kuruldu. İran, Irak’ta, Suriye’de ve başka yerlerde onlara karşı savaştı. İran konusunda uzman ve Ermeni Bilimler Akademisi’nde yardımcı uzman olan Emma Begicanyan bunu Lragir.am’e anlattı.

Ona göre, terörist gruplar aslında Afganistan’da, çoğunlukla Taliban ve El Kaide’de bulunan aşırılık yanlılarıdır, İran’da Müslüman olarak bile görülmezler.

“Hatırlarsanız, Ğasem Süleymani hem Suriye hem de Irak’taki bu mücadelenin kökenindeydi. Şimdi Suriye’de faaliyet gösteren “El Nosra” grubunun üyeleri var. Başlangıçta kendisini “El Kaide”nin Suriye’deki şubesi olarak gören, daha sonra bağımsızlığını kazanan ve “El Nosra” olarak adlandırıldı.

Emma Begicanyan, “İran, onların sınırı boyunca konuşlandırılmasına izin veremez” dedi.

Türkiye ve İsrail’in Kafkasya’yı terörizme çevirme niyetiyle ilgili olarak İran’ın atacağı adımlara değinen Emma Begicanyan, İran’ın hem İsrail’i hem de Türkiye’yi eşit derecede suçladığını kaydetti.

“İran Cumhurbaşkanı, hükümet oturumunda, teröristlerin çeşitli bahanelerle mahallemize getirilmesine, savaşı bölgesel bir savaşa dönüştürmesine izin vermeyeceklerini duyurdu.

İran, bu teröristleri ortadan kaldırmak için Ermenistan ile işbirliğini genişletebilir. İran’da yaşayan Türkçe konuşan Azeriler, hepsi Şii, hepsi de dine mensup. Bu, teröristleri bölgeden uzaklaştırmak için İran’ın merkezi hükümetiyle işbirliği yapmaları için bir fırsat.

Bu, hükümete karşı çıkan İranlı Türkçe konuşan insanların olayı değildir.

Emma Begicanyan, “İran’da Ermenistan’ın İran için iyi bir komşu olarak kabul ediliyor, ama Azerbaycan İran için kardeş bir ülkedir, ancak Türkiye’ye olayı büyütmemesi için açık ipuçlar veriyorlar.”

Ermenistan Kamu Radyosu