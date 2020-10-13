İBB’nin Kürtçe oyununu gösterime saatler kala polis bastı, kaymakam yasaklattı

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, İBB Şehir Tiyatrosu bünyesinde sahnelenecek olan Kürtçe tiyatro oyununu gösterime saatler kala yasaklattı. Polis, sahnede son hazırlıklarını yapan tiyatro ekibine baskın düzenledi.

Ferhat Yaşar

DUVAR- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunda ilk defa oynanması planlanan Kürtçe tiyatro oyununa gösterime saatler kala yasak geldi.

Mezopotamya Kültür Merkezi’nin (MKM) tiyatro grubu olan Teatra Jiyana Nû (Yeni Yaşam Tiyatrosu) Dario Fo’nun oyunu ‘Bêrû’ (Yüzsüz) Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesinde izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyordu. Son hazırlıkların tamamlandığı sırada polis, sahneyi basarak oyunun gösterilmesine engel oldu.

Polisler, Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından hazırlanan yasakla ilgili tebligatı imzalaması için oyunculara verdi ancak oyuncular imza atmayı reddetti.

‘SANATIN ÖZGÜR OLACAĞI GÜNLER DE GELECEK’

İBB Şehir Tiyatroları Genel Müdürü Ceyhun Ünlü, kaymakamlık tarafından yasaklanan Kürtçe tiyatro oyunu sonrası tepki gösterdi: “Sanatın özgür olacağı günler de gelecek. Sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor. Bizim bakış açımızda bir değişiklik olmayacak.”

‘BU SAHNELER BİZİM’

Oyunculardan Rugeş Kırıcı ve Ömer Şahin Kürtçe ve Türkçe yaptıkları açıklamada, “Gaziosmanpaşa Şehir Tiyatrosu sahnesindeyiz. Bugün bu sahnede Kürtçe oyun oynanacaktı. Günlerdir haberler geçiyor. Fakat oyunumuza 4 saat kala kaymakamlık tebligatı geldi “Kamu güvenliğini tehdit ettiğimiz” gerekçesiyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Ama bu sahneler bizim hakkımız. Bu sahnelerde oynayacağız. Tiyatromuza, dilimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandılar.

‘HERKESİ DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ’

Oyunun yönetmeni Nazmi Karaman “Oyunumuz Moskova Belediyesi Uluslararası tiyatro festivalinde en iyi oyun ödülü aldı. Avrupa ve Türkiye’de üç yıldır birçok yerde oyunumuzu oynadık, seyircilerle buluştuk. Aslında yasaklanan Kürt tiyatrosudur. Bu çağda Dario Fo’nun oyununun yasaklanması tiyatro ve sanatla uğraşan bütün topluluklar için utançtır. Türkiye’de hangi dilde tiyatro yapan topluluklar varsa hepsini sanat ve özgürlük adına Kürt tiyatrosuna dayanışmaya çağırıyoruz. Bu keyfi, hukuksuz yasaklanmaya ses çıkarmalarını bekliyoruz” diyerek yasağa tepki gösterdi.

‘BU DİLİ BİR ADIM GERİ GÖTÜREMEZSİNİZ’

HDP, yasak kararının ardından sosyal medyadan açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı:

“5 milyon Kürt’ün yaşadığı İstanbul’da, Kürtçe tiyatro oyununun sahnelenmesi yasaklanıyor. İşte meydan okuduğumuz bu tekçi, faşist zihniyettir. 12 Eylül’de en vahşi uygulamaların bitiremediği bu dili, siz bir adım bile geri götüremezsiniz. Zimanê me rûmeta me ye!”

5 milyon Kürt'ün yaşadığı İstanbul'da, Kürtçe tiyatro oyununun sahnelenmesi yasaklanıyor. İşte meydan okuduğumuz bu tekçi, faşist zihniyettir. 12 Eylül'de en vahşi uygulamaların bitiremediği bu dili, siz bir adım bile geri götüremezsiniz. Zimanê me rûmeta me ye! pic.twitter.com/fFve2Ikl9K — HDP (@HDPgenelmerkezi) October 13, 2020

İBB’DE BİR İLK OLACAKTI, KAYMAKAM YASAKLADI

Dilawer Zeraq’ın Kürtçe’ye çevirdiği, Nazmi Karaman’ın yönetip Rugeş Kırıcı, Ömer Şahin, Rewşan Apaydın ve Cihat Ekinci’nin rol aldığı oyun, Şehir Tiyatroları’nın 106 yıllık tarihinde bilinen ilk Kürtçe oyun olacaktı.

https://www.gazeteduvar.com.tr/ibbnin-kurtce-oyununu-gosterime-saatler-kala-polis-basti-kaymakam-yasaklatti-haber-1501588