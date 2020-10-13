Ermenistan’ın füze saldırısında ölen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

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Ermenistan’ın orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva’nın cenazesi, aynı olayda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanında defnedildi. Anne ve Babası ölen 2 yaşındaki Nilay Aliyev öksüz ve yetim kaldı. ( Onur Çoban – Anadolu Ajansı )

Fotoğraf: Onur Çoban

Ermenistan’ın orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva’nın cenazesi, aynı olayda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanında defnedildi. Anne ve Babası ölen 2 yaşındaki Nilay Aliyev öksüz ve yetim kaldı. ( Onur Çoban – Anadolu Ajansı ) Fotoğraf: Onur Çoban

Ermenistan’ın orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva’nın cenazesi, aynı olayda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanında defnedildi. Anne ve Babası ölen 2 yaşındaki Nilay Aliyev öksüz ve yetim kaldı. ( Onur Çoban – Anadolu Ajansı ) Fotoğraf: Onur Çoban

Ermenistan’ın orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva’nın cenazesi, aynı olayda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanında defnedildi. ( Onur Çoban – Anadolu Ajansı ) Fotoğraf: Onur Çoban

Ermenistan’ın orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva’nın cenazesi, aynı olayda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanında defnedildi. Günay Zahid Aliyeva’nın babası Zahid Aliyev cenazede gözyaşı döktü. ( Onur Çoban – Anadolu Ajansı ) Fotoğraf: Onur Çoban

Ermenistan’ın orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva’nın cenazesi, aynı olayda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanında defnedildi. Aliyeva’nın naaşı hastaneden çıkarıldıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak için ilk önce baba evine götürüldü. Günay Zahid Aliyeva’nın annesi cenazede gözyaşı döktü. ( Onur Çoban – Anadolu Ajansı ) Fotoğraf: Onur Çoban

Ermenistan’ın orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva’nın cenazesi, aynı olayda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanında defnedildi. Aliyeva’nın naaşı hastaneden çıkarıldıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak için ilk önce baba evine götürüldü. Günay Zahid Aliyeva’nın annesi Sevil Babazade (ortada) ve babası Zahid Aliyev (sağda) cenazede gözyaşı döktü. ( Onur Çoban – Anadolu Ajansı ) Fotoğraf: Onur Çoban

Ermenistan’ın orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva’nın cenazesi, aynı olayda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanında defnedildi. Aliyeva’nın naaşı hastaneden çıkarıldıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak için ilk önce baba evine götürüldü. ( Onur Çoban – Anadolu Ajansı ) Fotoğraf: Onur Çoban

Ermenistan’ın orta menzilli balistik füze ile Gence kentine düzenlediği saldırıda ağır yaralanan ve dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 28 yaşındaki Günay Zahid Aliyeva’nın cenazesi, aynı olayda hayatını kaybeden eşi ve kayınvalidesinin yanında defnedildi. Aliyeva’nın naaşı hastaneden çıkarıldıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak için ilk önce baba evine götürüldü. ( Onur Çoban – Anadolu Ajansı )

https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/ermenistanin-fuze-saldirisinda-olen-genc-kadin-son-yolculuguna-ugurlandi/0Ermenistan’ın füze saldırısında ölen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı