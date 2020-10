Ermenistan’dan yeni oyun… Yalancıya bak!

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Azerbaycan’ı “Karabağ’a paralı asker taşıyor” diyerek suçlayan Ermenilerin yüzlerce paralı askeri cephelere taşıdığı ortaya çıktı. O askerler gazetelere konuştu. Bulgaristan merkezli CCBS, Ermenilerin Kuzey Irak’ta şehit olan askerimizin fotoğraflarını kullanarak Türk askeri Karabağ’da imajı oluşturmak istediklerini belirledi.

OSMAN SAĞIRLI

BM’nin ve uluslararası kuruluşların “Karabağ, Azerbaycan’ın toprağıdır ve Ermeniler işgalcidir” kararına rağmen işgal ettiği topraklardan çekilmeyen hatta buradan Azerbaycan’a yönelik saldırılarını sürdüren Ermenilerin kirli propagandaları ortaya çıktı.

İşgal altındaki topraklarını kurtarmak üzere harekete geçen Azerbaycan’ı engellemek için dünyaya yalvaran Ermenistan, “Suriyeli militanlar Türkiye üzerinden Azerbaycan’a naklediliyor” diyerek destek bulmaya çalıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından iddialar reddedildi. Suriye, Irak ve Libya’daki çatışmalardan elde edilen fotoğraf ve videolar üzerinde hileler yaparak olayı gerçekmiş gibi göstermeye çalışan Ermenilerin bu oyununu Bulgaristan merkezli düşünce kuruluşu Hazar ve Karadeniz Analiz Vakfı (CCBS) bozdu. Kuruluş birçok uzmana incelettiği görüntülerin Ermeni ve Kürtlere sempati duyan sözde araştırmacı gazeteci Lindsey Snell tarafından ortaya atıldığını bunun daha sonra birçok haber kuruluşu tarafından gerçekmiş gibi haber yapıldığını ortaya çıkardı.

ŞEHİDİMİZİ BİLE KARIŞTIRDILAR

Suriye’deki muhaliflerin medya hesaplarından alınan ve çatışmalar sırasında hayatını kaybedenlerin olduğu fotoğraf ve videolara montajlar yapıldığını belirleyen CCBS, Türk askerlerinin Dağlık Karabağ savaşlarında öldürüldüğüne dair sözde deliller üretmek için de çalışmalar yapıldığını belirledi. Kuzey Irak’taki çatışmalarda yaralanan ve hastanede şehit olan Serdar Temelli’nin fotoğrafının kullanıldığını ve Karabağ gibi gösterildiğini belirledi. CCBS, cephede Orta Doğululara benzeyen kişilerin eline Azerbaycan bayrağı verildiği ve paralı asker gibi göstermeye çalışıldığını da uzmanlara doğrulattı.

Buraya kadar olanlar Ermenilerin yalanı, fakat bir de gerçekler var. Hem de itirafçıların ağzından;

Yunanistan, Hollanda ve ABD de dâhil olmak üzere diasporanın dört bir yanından birçok Ermeni Dağlık Karabağ’a gitti, bazıları ise gitmek için hazırlanıyor. Bu da Batılı ülkelerin vatandaşlarının bu çatışmaya karışacağı anlamına geliyor. Etnik Yunanlıların Karabağ’a gitmek ve savaşmak için gönüllü olduğu ortaya çıktı. İsminin açıklanmasını istemeyen bir kaynak Yunan Greek City Times’a ilk gönüllü grubunun 30 kişi olduğunu söylerken, eski bir astsubay Sputnik Hellas’a bu sayının 800’e kadar çıktığını açıkladı. Yunanistan’dan birçok radikal ismin Ermenilerle dayanışma, din kardeşliği adı altında maaş almadan Karabağ’a gittiği Yunan medyasında geniş yer buluyor.

YUNAN MEDYASINA KONUŞTULAR

Yunan gazetesi Greek City Times’a konuşan Ermeni asıllı bir Yunan vatandaşı aralarında 30 kadar Ermeni asıllı Yunan vatandaşının da olduğu 80 kişilik bir grubun Azerbaycan’a karşı Karabağ’ı savunmak için Ermenistan’a gittiğini açıkladı.

Atina, Selânik, Chalkidi, Girit ve Teselya da dâhil olmak üzere Yunanistan’ın her yerinden gelen bu kişilere ek olarak yüzlerce kişinin de Ermenistan’a gittiğini söyledi.

İsminin Jakovos Stamatiadis olduğunu söyleyen bir kişi ise Yunan hükümetinin Ermenistan’ı açıkça desteklemesi gerektiğini belirtti ve “Yunanistan’da yaşıyorum. Yunan halkının bizimle olduğunu biliyorum. Rumlar savaşmak için Ermenistan’a gitmek istiyor” dedi. Bölgeye gitmek isteyenlerin etnik Rum mu yoksa Ermeni-Rum mu olduğu sorulduğunda Artsakh’a gidip savaşmak isteyenlerin etnik Rumlar olduğunu doğruladı.

Yunanlılar ve Rum Ermeniler, Karabağ’da savaşmaya hazır olduklarını her fırsatta dile getiriyor. Bunların arasında, eskiden astsubay olan bir Yunanlı da var.

“Kardeşim olan Ermenilere yardım etmek istiyorum çünkü onlar Hristiyan” diyen 39 yaşındaki eski astsubay, Kosova ve Afganistan’daki savaşta da yer aldığını söyledi. Ermenistan Başbakanı’nın 28 Eylül’deki “Gönüllü Askerlik Çağrısı”nın yer aldığı bir web sitesi üzerinden bağlantı kurduğunu açıklayan eski astsubay, Karabağ’daki çatışmalarda yer alacağını duyurdu.

“Ermenistan” Sosyal Kültür Merkezi sayfası üzerinden e-Posta ile irtibat kurduğunu ve 800 kişinin bilgilerini gönderdiklerini açıklayan Yunan astsubay “Türk’ü ezmek istiyoruz” dedi.

Sayının artacağını öne süren Yunan astsubay “Hepimiz şunu istiyoruz: Hadi gidip Ermenilerin yanında savaşalım. Çünkü onlar Hristiyan. Ben özel kuvvetlerde ve Deniz Piyadelerinde görev yaptım. Şu anda orduda bizimle birlikte olan diğer meslektaşlarım ve arkadaşlarla iletişime geçmeye çalışıyorum. Yani, durumlarla nasıl başa çıkacaklarını bilirler” dedi.Closeby ReklamStore

PKK’YI TAŞIDILAR

Dünyanın terörist olarak tanımladığı “Kürt öz savunma birimlerinden” Suriyeli Nubar Ozanyan grubunun militanlarının Karabağ cephesinin batı hattında Ermeniler için savaştığı bildirildi. 8 Ekim’de Yunan şirketi Olympus’a ait uçaklar Irak Süleymaniye’den kalkarak İran hava sahası üzerinden Erivan’a indi. Uçaklarda paralı askerler ve PKK’lı militanlar olduğu istihbarat kaynaklarınca doğrulandı. Bazı Ermeni sosyal medya hesaplarından “PKK/YPG &ANTIFA, tüm cesaret verici sözleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz” şeklinde paylaşımlar yapıldı.

İTİRAF EDİYORLAR

1988-1994 yıllarında Karabağ’da Ermenilerle birlikte Yunan ve Ruslar da savaşmıştı. Azerbaycan basınına göre şu anda Ermenilerin yanında Rusya, Suriye ve Lübnan’dan 380 paralı asker var. Azerbaycanlı askerî bir yetkili ‘Sahte kimlikli askerler bulduk. Bunlar ya Rus subayı, ya da Wagner teröristleri. Gözleri mavi, sarışın Ermeni askeri yok’ diyerek bu yöndeki iddiaları güçlendirdi. Aynı yetkili Ruslar, Wagner paralı askerlerini ‘Gazeteci’ kılığında Ermenistan’a yardıma gönderdiğini iddia ederek ‘Gazeteci kartıyla bize ateş ediyorlardı” dedi. Ateşkes konusunda Rusya’nın ısrarlı olmasının altında da öldürülen Rus ve paralı askerlerin cephelerden çıkarılması var çünkü Ermeni askerler kendi askerlerinin cesetlerini bırakıp Rusların cesetlerini topluyordu. Canlı olarak izledik” dedi.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin Keşatağ bölgesi yeniden yerleşim işleri dairesi başkanı Robert Matevosyan “Suriye’den gelen göçmenleri ve yüzlerce silahlı gönüllüyü cephelere gönderdik” itirafında bulundu.

“HEPİMİZ ERMENİ’YİZ”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Avrupa Parlamentosu Üyesi, “Bugün hepimiz Ermeni’yiz” diyerek Azerbaycanlıların karşısında olduklarını duyurdu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yardımcısı Hikmet Haciyev, Yunanlıların Karabağ’da savaştığını söyleyerek bu kişileri “paralı asker” olarak tanımladı. Yunan hükûmeti, Hajiyev’in yaptığı açıklamaya cevap veremedi. Azerbaycan’ın Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin yanında yer alması Atina-Bakü ilişkilerinde gerginliğe sebep olmuştu. Dolayısıyla Yunanistan’ın Karabağ’a giden Yunan vatandaşlarını engellemesi bu bakımdan mümkün görünmüyor. Bazı Yunan kaynakları, gönüllülerin çoğunun eski özel kuvvetler mensubu olduğunu iddia ediyor. Bu durum, Yunan ordusunun hadiselere dolaylı olarak dâhil olduğunun göstergesi.

YÜZLERCE RUM VAR

Paul Antonopoulos adlı Yunan sosyal medya kullanıcısı ise “Rumlar, Karabağ’da ön saflarda savaşıyor” şeklinde övgü dolu açıklamalar yaptı.

Rum Ermenistan cemaati başkanı Maria Lazareva, Ermenistan’da yaşayan ve çoğu Pontuslu soyundan gelen Rum azınlığın Ermeni Ordusu ile savaştığını açıkladı. Yunan Riviera News’e konuşan Lazereva “Yunan kökenli birkaç gönüllü ve asker şu anda Karabağ’da savaşıyor” dedi.

Sputnik Hellas ve Greek City Times’a göre Karabağ’da savaşan yüzlerce Yunan var.

