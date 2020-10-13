Efes Meryem Ana Kilisesi’nde Theotokos Bayramı Kutlaması

İzmir’in Selçuk ilçesine bağlı Efes Antik Kenti’nde bulunan Meryem Ana Kilisesi kalıntılarında, 1986 yılından beri her sene olduğu gibi, genellikle Ekim ayının ikinci pazar günü olan 11 Ekim’de Theotokos Bayramı kutlandı.

Meryem Ana Kilisesi, 431 yılında gerçekleşen üçüncü Ekümenik Konsilin yapıldığı yerin kalıntıları arasında bulunuyor.

İzmir Latin Katolik Kilisesi Başepiskoposu Monsenyör Lorenzo Piretto’nun yönettiği ayine, Vatikan’ın Türkiye Büyükelçisi, Başepiskopos Monsenyör Paul Fitzpatrick Russell de eşlik etti. Vatikan’ın Türkiye Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Monsenyör Walter Erbi, Türkiye Ermeni Katolik Kilisesi’ni temsilen Arkdiyakon Agop Minasyan, İzmir Kilisesi Genel Vikeri Peder Gabriel Ferone, İzmir’de farklı kiliselerin rahipleri Amerika’nın Boston şehrinden gelen bir Fransisken rahip, bu özel bayram ayininde hazır bulundular.

Ayine, Alsancak Dominiken Notre-Dame du Rosaire Kilisesi’nin rahibi Fr. Giuseppe org çalarak renk kattı.

Önce Türkçe olarak Arkdiyakon Agop Minasyan, ardından İtalyanca olarak Selçuk Bülbül Dağı’ndaki Meryem Ana Evi’nin papazı Peder Robert Bondea, İncil’in Aziz Luka tarafından yazılan sözlerini okudular.

Monsenyör Lorenzo Piretto hem Türkçe hem de İtalyanca verdiği vaazda : “Kardeşlerim, 431 yılında, İsa’nın Annesi Meryem’in, Allah’ın Annesi, yani Theotokos olarak görkemli bir şekilde ilan edilişinin kutlandığı bu Efes Konsil Kilisesi’nde kutsal Ayin için bir araya geldik. Bugün sevinçle, Bakire Meryem’e hürmetlerimizi sunuyoruz. Meryem, Allah’ın Annesi ve Kilise’nin Annesi’dir.

Bakire Meryem, kendi insanlığını Allah’a teslim etti. Meryem Theotokos’tur, yani Allah’ı doğurandır. Meryem İsa’yı doğurarak, Allah’a bir insan bedeni verdi. Allah’ın bizlerden biri olmasını sağladı. Bizim kardeşimiz olmasını sağladı.

Zor durumlar yaşıyoruz. Gelecekle ilgili korkularımız var. Allah’ın Annesi Meryem, Allah’a güvenmemiz için bizi çağırıyor. Bugün olaylara bakma biçimimizi değiştirmeye bizi teşvik ediyor. Şu soruya çağırıyor: ‘Bu durumlar karşısında Rab benden ne istiyor? Bana hangi fırsatları sunuyor?’ Bu sayede, herhangi bir zorluk Allah’a güvenmenin bir fırsatına dönüşebilir. Bir acı, daha derin bir şekilde imanda büyümek için bir fırsata dönüşebilir” dedi.

Kutsal Komünyon’dan sonra, Monsenyör Lorenzo Piretto Meryem Ana heykelinin önünde katılımcılar eşliğinde Türkiye’deki Katolik Kilisesi ve ülkemiz Türkiye’nin “Theotokos, Allah’ın annesi olan Meryem’in Günahsız Yüreğine Adanma” duasını yaptı.

Ayinden sonra Efes’e gelen tüm cemaatler Meryem Ana Derneği tarafından verilen yemekte buluştular. (SAT-7 TÜRK/İzmir – Nathalie Ritzmann)

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