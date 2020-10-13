Bu gece Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri yine sivil yapılarını hedef aldı

12 Ekim’I 13 Ekim’e bağlayan gece özellikle Artsakh Cumhuriyeti’nin (Karabağ) Askeran, Martuni ve Martakert şehirlerinde durum çok gergindi.

Artsakh’tan gelen bilgilere göre Azerbaycan Karabağ’daki yerleşimlerini bombalamaya devam ederek 10 Ekim tarihinde insani ateşkes rejimini yine ihlal etti.

Terör saldırılarında bulunan Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin hedefinde tekrar sivil yapıları vardı. Martakert şehrinde bir apartman dairesi yandı. Bu terör saldırıları sonucunda ölenler ve yaralananlar olmadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/13/Azerbaycan/195523