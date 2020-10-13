Azerbaycanlı milletvekilleri Ermenistan’ın ateşkese uymayacağını düşünüyor

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Azerbaycanlı milletvekilleri, Ermenistan’ın Gence’ye füze saldırısı düzenleyerek ateşkesten yana olmadığını açıkça ortaya koyduğunu düşünüyor.

Ruslan Rehimov

Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubu’na Azerbaycan kamuoyunda güven kalmadığını ifade eden milletvekilleri, Ermenistan’ın ateşkese uymayacağı ve tüm baskılara rağmen Azerbaycan ordusunun durmaması gerektiği konusunda hemfikir.

Milletvekili Hikmet Babaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Moskova’nın ara buluculuğunda ilan edilen ateşkesin bir dakika bile uygulanmadığını belirtti.

Babaoğlu, Ermenistan‘la 1994’te de ateşkes imzalandığını fakat bugüne kadar geçen 26 yılda hiç ateşkes görmediklerini kaydetti.

AGİT Minsk Grubu eş başkanlarından biri olan Rusya’nın girişimiyle ilan edilen ateşkesin Ermenistan tarafından ihlal edildiğini söyleyen Babaoğlu, “Fakat Ermenistan yine terörist bir devlet gibi hareket ederek sivilleri hedef aldı. Kaybettiği mevzileri geri almak için saldırıya geçti.” dedi.

Ateşkesi fırsat bilen bazı ülkelerin sivil uçaklarla Ermenistan’a silah göndermeye başladığını bildiren Babaoğlu, “Fransa’nın Ermenistan’a sivil uçaklarla silah gönderdiğini medya yazıyor. Fakat bu durum Fransa tarafından yalanlanmadı. Bu aslında işgalciye fırsat tanımaktır. İnsani ateşkes adı altında çatışmalara ara vererek işgalciyi güçlendirmeyi planlıyorlar. Bu durumda Azerbaycan’ın AGİT Minsk Grubundan ve onun eş başkanlarından hiçbir beklentisi kalmamıştır. Azerbaycan yaşanan gelişmeleri dikkatle izliyor. Bununla ilgili önlem almaya da hazırdır.” diye konuştu.

Babaoğlu, Azerbaycan devletinin Ermenistan güçlerinin insani ateşkes dönemindeki terör eylemleri konusunda uluslararası kuruluşları bilgilendirdiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bilgilendirdik ki bundan sonra atacağımız adımların yasal olması konusunda kimsede şüphe olmasın. Azerbaycan, yasal hedeflere dönüşen istenilen ateş noktasını susturacaktır. Ermenistan arazisinde olsa bile Azerbaycan’a ateş açılan hedefler, bizim için yasal hedeftir.”

“Savaş isteyenin Ermenistan olduğunu duymalı, görmeliler”

Milletvekili Cavanşir Feyziyev, toprakların 30 yıl boyunca işgal altında kalmasının Azerbaycan’ın sabrını taşırdığını, askeri operasyonların bu nedenle başladığını belirtti.

AGİT Minsk Grubunun 30 yıl boyunca çözüm bulamadığını veya çözmek istemediğini söyleyen Feyziyev, “Onlar sorunu çözmek değil, mevcut durumu korumayı daha çok istiyorlardı. Azerbaycan’ın elini kolunu bağlamaya çalışıyorlardı.” ifadelerini kullandı.

Feyziyev, Moskova’nın girişimiyle imzalanan ateşkesin hemen akabinde Azerbaycan’ın ikinci en büyük kenti Gence’nin Ermenistan’dan atılan füzelerin hedefi olduğunu ve sivillerin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak “Artık Ermenistan’ın ateşkese uymadığını tüm dünya biliyor. Bunu hem Fransa, hem Rusya hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs Rum kesimi bir daha görsün isteriz. Savaş isteyenin Ermenistan olduğunu duymalı, görmeliler. Azerbaycan’a karşı tüm baskılara rağmen, ordumuz operasyonlarını sürdürmeli ve işgal altındaki topraklarını kurtarmalıdır. Azerbaycan halkı ordunun yanındadır. Er ya da geç bu sorunu çözeceğimize ve topraklarımızı kurtaracağımıza inanıyorum.” şeklinde konuştu.

“Gence’ye füzeyle saldırı uluslararası suçtur”

Milletvekili Erkin Gadirli, ateşkesin kağıt üzerinde kaldığını, şimdiki durumun iki tarafı da tatmin etmediği için savaşın sürmesinin büyük olasılık olduğunu kaydetti.

Ermenistan’ın, Azerbaycan ordusunun topraklarının bir kısmını işgalden kurtarmasını kabullenemediğini, Azerbaycan’ın da işgal altındaki bölgelerin tamamını kurtarmak istediğini bildiren Gadirli, “İnsani ateşkes cesetlerin ve esirlerin değişimi için gerekliydi. Bu da uluslararası hukukta mevcut. Fakat Ermenistan buna da uymadı. Gence’ye füzeyle saldırdılar. Bu saldırı uluslararası suçtur. Bu, planlı ve geniş kapsamlı bir saldırıydı. Çünkü diğer sivil yerleşim birimlerini de bombalıyorlar. Hiçbir askeri kazanım sağlamayan, uluslararası hukukla da koruma altında olan sivil mekanları vuruyorlar.” görüşünü paylaştı.

Gadirli, çözüm sürecini yürüten AGİT Minsk Grubunun etkisiz kaldığını söyleyerek “AGİT Minsk Grubundan da hiçbir beklentimiz yok. Esas işi ordumuz yapıyor. Bu böyle de devam etmelidir.” dedi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova’da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 34 kişi yaralanmıştı.

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycanli-milletvekilleri-ermenistanin-ateskese-uymayacagini-dusunuyor/2004474