Azerbaycan, Ermenistan’a yardıma aracılık eden Rus Sberbank’a protesto mektubu gönderdi

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Azerbaycan Merkez Bankası, Dağlık Karabağ’ın sözde Ermeni yönetimine yardım için hesaplar açılmasına olanak sağlayan Rus Sberbank’a protesto mektubu göndererek, hesapların derhal kapatılmasını istedi.

Ruslan Rehimov

Bakü

Azerbaycan Merkez Bankası (AMB), Dağlık Karabağ’ın sözde Ermeni yönetimine yardım için hesaplar açılmasına olanak sağlayan Rus Sberbank‘a protesto mektubu göndererek, hesapların derhal kapatılmasını istedi.

AMB’den yapılan açıklamada, Sberbank’ta açılan hesaplar üzerinden Azerbaycan’ın işgal altındaki bölgelerinin sözde yönetimi için yardım toplandığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, protesto mektubu gönderen AMB’nin, Sberbank’tan bu hesapların derhal kapatılmasını talep ettiği bildirildi.

Mektupta, böylesine hassas bir zamanda, yasa dışı bir rejime yardım etme sürecine katılımın hem Azerbaycan-Rusya ilişkilerine hem de Sberbank gibi etkili bir bankanın imajına ciddi zarar vereceği belirtildi.

İşgal altındaki topraklarında Azerbaycan’ın izni olmadan hayata geçirilen herhangi bir ekonomik faaliyetin hem uluslararası hukuk kuralları hem de Azerbaycan yasalarına aykırı olduğu ifade edildi.

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/azerbaycan-ermenistana-yardima-aracilik-eden-rus-sberbanka-protesto-mektubu-gonderdi/2005042