AKPM’de Ermenistan temsilcisi: “Artsakh halkı, yeni bir soykırım tehlikesi altında”

Ermenistan Parlamentosu’ndaki “İm Kaylı” (Benim adımım”) ittifakı milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde Ermenistan heyet üyesi Vladimir Vardanyan, AKPM oturumunda Artsakh’a karşı Azerbaycan’ın başlattığı savaşa değindi.



Artsakh halkının, yeni bir soykırım tehlikesi altında bulunduğuna vurgu yapan Vardanyan, “3 milyonluk Ermenilerin, Artsakh’la birlikte 8 milyonluk Azerbaycan’a ve 80 milyonluk Türkiye’ye saldırdığını mı zannediyorsunuz? Tüm ihtilaflar, müzakere yoluyla çözülmeli.

Artakh halkı bugün yeni bir soykırıma maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıyadır, çünkü Artsakh’ın tüm şehirleri şiddetli bir şekilde bombalanıyor. Masum insanlar yaşamını yitiriyor, sivil halk saldırılara uğruyor, uluslararası gazeteciler saldırılara uğruyor. Türkiye tarafından desteklenen uluslararası bir saldırganla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.



Hatırlanacağı üzere, Türkiye’nin açık siyasi ve askeri desteğini alan Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ ile temas hattının tüm boyunca savaş operasyonları başlattı. 9 Ekim’de Moskova’da yapılan temasların ardından insani ateşkes kararı verilse de Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a karşı saldırılarına devam ediyor ve sık sık sivil yerleşim yerlerini de hedef alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/13/AKPM-Vardanyan-Karabağ-soykırım/195466