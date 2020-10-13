ՆԱՌԼԸԳԱԲՈՒԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ԱՅՑԵԼՈՒԹԻՒՆԸ / NARLIKAPI KİLİSESİ YÖNETİCİLERİNİN ZİYARETİ

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 9 Հոկտեմբեր 2020, Ուրբաթ, Պատրիարքարանի մէջ ընդունեց Նառլըգաբուի Ս. Յովհաննէս Եկեղեցւոյ Թաղային Խորհուրդի անդամները, գլխաւորութեամբ Երէց՝ Արժ. Տ. Անդրէաս Աւ. Քհնյ. Յակոբեանի եւ Թաղային Խորհուրդի Ատենապետ Վազգէն Վարդանօղլուի։

Թաղային Խորհուրդի անդամները Պատրիարք Հայրը հրաւիրեցին նախագահելու իրենց անուան տօնախմբութեան, որ պիտի կայանայ 18 Հոկտեմբեր 2020 Կիրակի։ Անոնք Պատրիարք Հայրը տեղեակ պահեցին նաեւ իրենց գործունէութեանց մասին։

Նորին Ամենապատուութիւնը լսեց հիւրերուն փոխանցած տեղեկութիւնները։ Յայտնեց թէ՝ Քորոնա Համավարակի պատճառաւ այս տարուայ տօնախմբութիւնները նախկին փայլով պիտի չըլլային, սակայն նորէն ալ ուրախառիթ էր հոգեւոր արարողութեան մակարդակով տօնախմբութեանց կատարումը։ Այս առիթով յաջողութիւն մաղթեց այցելուներուն իրենց գործունէութեանց մէջ։

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 9 Ekim 2020, Cuma, Patrikhane’de, Kilise’nin din görevlisi Kd. Peder Antreas Hagopyan ve Yönetim Kurulu Başkanı Vazken Vartanoğlu önderliğindeki Narlıkapı S. Hovhannes Kilisesi’nin Yönetim Kurulu Üyeleri’ni kabul etti..

Yönetim Kurulu Üyeleri Patrik Hazretleri’ni 18 Ekim 2020, Pazar günkü isim günü kutlamalarına davet ettiler. Ayrıca, çalışmaları hakkında da bilgiler sundular.

Patrik Hazretleri kendisine aktarılan bilgileri dinledikten sonra, Coronavirüs nedeniyle bu yılki kutlamaların daha sönük geçeceğini belirtti. Fakat bu ortamda, en azından kiliselerin isim günlerinin kilise törenleriyle kutlanabilmesinin sevinç verici olduğunu hatırlattı. Patrik Hazretleri, ziyaretçilere hazırlık çalışmalarında başarılar diledi.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/photos/a.437146606445228/1660763760750167/