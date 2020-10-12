Türkiye, Rusya’dan Dağlık Karabağ ateşkesine uyması için Ermenistan’a baskı yapmasını istedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşmesinde, “Ermenistan’ın ateşkese uyması” konusunda uyarılmasını istedi.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova’da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim Cumartesi günü saat 12.00’den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ’daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ancak Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırdığını ve bu saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Bölgede bulunan bir Reuters fotoğrafçısı da Gence’de kurtarma ekiplerinin bombalanan bir evden yaşamını yitiren kişilerin cesetlerinin çıkarıldığını gördüğünü aktardı. AP’nin haberine göre, Gence saldırısında yaralananların arasında çocuklar da bulunuyor.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Gence’ye saldırı suçlamasını reddetti.

Bakü’yü ‘yalan söylemekle’ itham eden Erivan, Bakü’nün iddialarının aksine Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’daki yerleşim alanlarını vurmaya devam ettiğini öne sürdü.

Euronews