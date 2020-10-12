Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 savaş uçaklarının eşliğinde cephe hattında Su-25 uçakları hava saldırısı gerçekleştiriyor

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan resmi sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunarak Karabağ’a (Artsakh) karşı tüm cepe hattı boyunca Azerbaycan’ın hava saldırısının devam ettiğini bildirdi.
Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçaklarının eşliği ve desteğiyle Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Su-25 savaş uçakları saldırlar gerçekleştirmeye devam ediyor.
Karabağ-Azerbaycan cephe hattının kuzeydoğu bölgesinde Artsakh’ın Savunma Ordusu Azerbaycan’a ait bir tane Su-25 savaş uçağını yok etti.
Hatırlanacağı üzere Ermenistan Savunma Bakanlığı Karabağ’a (Artsakh) karşı hava harekatı kontrolünün Azerbaycan tarafından Türkiye teslim edildiğini daha önce açıklamştı.
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