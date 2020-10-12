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Türk Hava Kuvvetleri’nin F-16 savaş uçaklarının eşliğinde cephe hattında Su-25 uçakları hava saldırısı gerçekleştiriyor

2020-10-12

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan resmi sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunarak Karabağ’a (Artsakh) karşı tüm cepe hattı boyunca Azerbaycan’ın hava saldırısının devam ettiğini bildirdi.

Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçaklarının eşliği ve desteğiyle Azerbaycan Hava Kuvvetleri’ne ait Su-25 savaş uçakları saldırlar gerçekleştirmeye devam ediyor.

Karabağ-Azerbaycan cephe hattının kuzeydoğu bölgesinde Artsakh’ın Savunma Ordusu Azerbaycan’a ait bir tane Su-25 savaş uçağını yok etti.

Hatırlanacağı üzere Ermenistan Savunma Bakanlığı Karabağ’a (Artsakh) karşı hava harekatı kontrolünün Azerbaycan tarafından Türkiye teslim edildiğini daha önce açıklamştı.

ERMENİ HABER AJANSI

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