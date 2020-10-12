Son dakika: Ermeni zulmüne böyle güldü! Herkes enkaz altından çıkan çocuğun gülüşünü konuşuyor…

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Son dakika haberi: Ermenistan, insani ateşkesin ardından sivilleri hedef aldı. Gence’ye füzelerle saldıran Ermenistan birçok sivili şehit etti, birçoğunu da yaraladı. Savaş suçu işleyen Ermenistan’ın saldırılarında çocuklar da büyük zarar gördü. Enkaz altından çıkarılan çocuklardan birinin gülüşü ise dikkat çekti.

Son dakika haberi: Ermenistan, Azerbaycan’ın Gence bölgesini hedef aldı. İnsani ateşkesi ihlal ederek sivilleri bombardıman altına alan Ermenistan’a dünya gözlerini yumdu. Bölgede birçok ev yıkılırken, birçok sivil şehit olduğu, birçok sivil de yaralandı. Yaralananlar arasında çocuklar da yer aldı.

Ermenistan’ın kalleş saldırısında enkaz altında kalan çocuklar yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Enkaz altında zorlu dakikalar geçiren çocuklardan biri, “Taşın altında kalmıştım. Korkmuştum. Asla unutmayacağım” dedi.

Son dakika haberi… Azerbaycan’da enkazdan çıkartılan çocuğun Ermenistan’ı çıldırtan gülümsemesi sosyal medyada olay oldu | Video

HERKES ONU KONUŞUYOR

Dehşeti yaşayan çocuklardan birinin görüntüsü oldukça dikkat çekti. Savaşın sembolü olabilecek nitelikteki fotoğrafta, yüzü kanlar içinde olan çocuk kameraları görünce gülümsüyor. Çocuğun tebessüm ettiği anlar, ‘Ermeni zulmüne en iyi cevap’ olarak yorumlandı.

DÜNYA İNSANLIK SUÇUNA SESSİZ

Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşananlara dünyanın sessizliği sürüyor. Ermenistan’dan yana tavır alan birçok ülke, Azerbaycan’daki sivillerin hedef alınmasını görmezden geliyor. Ermenistan’ın insanlık suçu işlemesine ilişkin henüz tepki gösteren bir Avrupa ülkesi olmadı.

NE OLMUŞTU?

27 Eylül’de Ermenistan, Azerbaycan topraklarındaki sivilleri hedef aldı. Saldırıda çok sayıda Azerbaycan vatandaşı şehit oldu. Azerbaycan kararlılıkla Dağlık Karabağ bölgesinde operasyon başlattı. Ermenistan, bozguna uğradı, birçok askerini kaybetti. Cephede tutunamayacağını anlayan Ermenistan sivilleri hedef almayı sürdürdü. Taraflar dışişleri düzeyinde Moskova’da bir araya geldi ve insani ateşkes ilan edildi. Cenaze ve rehinlerin değiştirileceği ateşkese Ermenistan uymadı. Ateşkesi fısata çevirmek isteyen Ermenistan sivilleri hedef aldı. Ermenistan’ın Gence’ye gece vakti yaptığı füzeli saldırıda 9s ivil şehit oldu, 34 kişi yaralandı.

https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/10/12/son-dakika-ermeni-zulmune-boyle-guldu-herkes-enkaz-altindan-cikan-cocugun-gulusunu-konusuyor?paging=5