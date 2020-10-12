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Sadece Zeugma’da olduğu biliniyordu! Karadeniz’de bulunan mozaikler şaşırttı

2020-10-12

Sinop’ta, Balatlar Yapı Topluluğu’nda 11 yıldır süren kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait mozaikler bulundu. Mozaiklerle ilgili hep Antakya Zeugma’nın bilindiğini söyleyen uzmanlar ise Karadeniz’deki mozaiklerin bu nedenle önemli olduğunu söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 11 yıl önce başlatılan, kent merkezindeki 2 bin 300 yıllık tarihe sahip Balatlar Yapı Topluluğu’ndaki kazı çalışmaları devam ediyor.

Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 2
2/25Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülgün Köroğlu’nun başkanlığında sürdürülen kazı çalışmalarında bugüne kadar on binlerce eser ve 7’nci yüzyıla ait mezar odaları ortaya çıkarıldı.
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 3
3/252013 yılındaki kazı çalışmalarında da Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği haçın bir parçasının içinde olduğu tahmin edilen taş sandık bulundu.
    
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 4
4/25Hristiyan dünyası tarafından kutsal kabul edilen eser, Sinop Arkeoloji Müzesi’nde korumaya alındı.   
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 5
5/25Kazı çalışmaları kapsamında 5’inci ve 6’ncı yüzyıllar arasında tarihlenen Gaziantep ve Antakya Zeugma Antik Kenti’ndekilere benzer mozaikler de bulundu.   
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 6
6/25Kazı çalışmalarına devam eden ekip, mozaiklerin gün yüzüne çıkarılması için çalışma yürütüyor.    
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 7
7/25Kazı çalışmalarının bu yıl 13 Temmuz’da başladığını dile getiren Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, “Bu sene ilk defa Türk Tarih Kurumu ve Sinop Belediyesi kazı çalışmalarını destekledi. Çalışmalar çok iyi gidiyor” diyerek şu sözleri kaydetti:
    
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 8
8/25″Bu dönemki kazı çalışmaları hemen hemen bitti, şimdi de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Özellikle mozaiklerle ilgili çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Restorasyonun ardından bu mozaikler için sergileme platformları düzenlenecek. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu alan ziyarete açılacak.   
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 9
9/25Bu mozaikler Karadeniz Bölgesi için çok ilginç, çünkü bununla ilgili biz hep Antakya Zeugma’yı biliyoruz. Bu nedenle Karadeniz’in mozaikleri çok önemli. Bu mozaikler erken Bizans dönemine ait ‘mezar adak’ mozaikleridir.   
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 10
10/25Bu mozaikler mezarların üzerindedir, o dönemin varlıklı kişilerinin mezarlarına bu mozaikler yapılmıştır. Mozaik çalışmaları tamamlandıktan sonra mezarlar da açığa çıkarılacak.   
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 11
11/25Bu tip bir yapıyı ve mozaikleri Ürdün ve Suriye’de buluyoruz. Türkiye’de mezarların üzerine mozaik döşemelerini ilk kez Sinop’ta gördüm.   
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 12
12/25Her mozaik panosunun üzerinde o mozaik kimin için yapıldıysa ve kim tarafından yaptırıldıysa ismi yazıyor.”   
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 13
13/25Bu yılki restorasyon çalışmalarının kasım ayında biteceğini ve mart ayında yeniden projenin başlayacağını belirten Köroğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı:    
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 14
14/25″1 yıl daha çalışmalar sürer, ayrıca duvar resimleriyle ilgili de restorasyon çalışmaları başladı. Mozaiklerin üzerindeki kuş figürleri çok dikkat çekiyor.
    
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 15
15/25Bu kuşlar inanan insanları temsil ediyor. Hepsinin Hristiyanlık dininde bir sembolü var. Cennetin kuşları, küçük kuşlar, papağan gibi kuşlar var. Aslında bunlar Hristiyanlık dininde çok kullanılan kompozisyonlardır.   
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 16
16/25Tanrıyla doyan ve beslenen inançlı insanları simgeliyor. Mozaiklerde yer alan bazı kuşların boynunda kurdeleler var. Bu Pers’lerden beri gelen bir gelenektir ve bir soyluluk işaretidir.”   
Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 17
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Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 18
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Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 19
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Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 20
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Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 21
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Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 22
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Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 23
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Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 24
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Sadece Zeugma'da olduğu biliniyordu! Karadeniz'de bulunan mozaikler şaşırttı 25
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https://www.karar.com/sadece-zeugmada-oldugu-biliniyordu-karadenizde-bulunan-mozaikler-sasirtti-1589865

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