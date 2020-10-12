Rusya Dışişleri’nden Karabağ müzakerelerine ilişkin değerlendirme: ‘Rusya halkların duygularıyla oynamıyor’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın halkların ve ülkelerin duygularıyla oynamaya kendinde hak görmediğini ve Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) sorunun çözümünü tartışırken içi boş söylemlerde bulunmadığını belirtti.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Zaharova, “Kendilerine hem saldırgan söylemleri hak gören hem de barışçıl niyetini ortaya koyan diğer pek çok ülkenin aksine Rusya, öncelikle halkların, ülkelerin ve devletlerin duygularıyla oynamayı kendinde hak görmüyor. İkincisi de Rusya asla belki de barışçıl ama içi boş söylemlerle uğraşmıyor” diye konuştu.

Rusya’nın uzun süre boyunca Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaya ilişkin herhangi bir değer yargısında bulunmadığına dikkat çeken Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ve üçüncüsü, Rusya gerçekten diplomatik çabalar temelinde bir sonuç ortaya koydu. Dışişleri Bakanlığı konağında müzakerelerden önce yapılan ve şu anda devam eden çalışmalar, doğal olarak kurumlar arasında yaptığımız işbirliğinden kaynaklanıyor.”

Sözcü, Rusya’nın dış ve iç politikasının özünün Batı’nın liderlik için manevi hakkı bulunmadığını kanıtlamak olmadığını, asıl görevinin uluslararası ilişkileri uyumlu hale getirmek olduğunu ifade etti:

“Dış ve iç politikamızın özü, Batı’nın liderlik için manevi hakkı bulunmadığını kanıtlamak değil, asıl görevimiz uluslararası ilişkileri uyumlu hale getirmek, farklı sistemleri, farklı kalkınma seviyeleri bulunan ülkelerin bir arada var olmasını mümkün kılacak uluslararası ilişkiler altyapısı oluşturmaktır.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/12/Rusya-Artsakh-Karabağ/195321