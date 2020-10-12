Hitler’in ‘Kavgam’ı İndirimle Satılıyor

NESİ ALTARAS

11 Ekim’de yapılan bir Twitter paylaşımı Nazi lideri Adolf Hitler’in antisemit manifestosu Kavgam (Mein Kampf) kitabının Türkiye’de yaygın satışına tekrar dikkat çekti.

Evden çıkamayan bir dostumun ısmarladığı 2 kitabı aramak için çarşıya indim. 2’sini mutlaka bulurum dediğim kitapçı artık 12.00’de açıyormuş :(( 2 kilometre yürüyüp her birini 2 ayrı kitapçıda buldum.

Arada şu dehşetengiz süpriz.

Böyle bir sunum mesela… sorsan, sevgiden. pic.twitter.com/pJgFUyMz9c — vivet kanetti uluç🐞 (@vivetchka) October 11, 2020

Kadıköy’deki KitapOn adlı kitapçı dükkanında Hitler’in kitabı 35 TL’den 19,90 TL’a indirime girmiş. Mağazanın girişinde duran indirimli nefret ürünü Olimpos Yayınları‘nın ‘tam metin’ dediği versiyonu: nefretin hiçbir defası eksiltilmemiş. Türkiye’de Kavgam’ın baskıları genelde ‘herhangi bir eleştirel içerik olmadan yayımlanmaya başladı.’

Nazi Almanyası’nın lideri Adolf Hitler’in Kavgam kitabına Türkiye’de uzun zamandır yüksek bir ilgi olduğu biliniyor. Bu nefret eseri 2005 yılında Türkiye’de çok satanlardan olmuştu. 2015’te Migros marketlerinde oldukça ucuza satılan bu kitap gelen şiddetli tepkiler üzerine market raflarından kaldırılmıştı. Aynı tepkiler 2019’da Carrefour SA marketin Kavgam satışına gelmiş, Fransa’daki şirket Türkiye pazarındaki ortaklarının rafların Hitler’in kitabını kaldırtmıştı. Uzun bir süre sonra 2020 Mart ayında dünya kitap devi Amazon da Kavgam’ın fiziksel ve e-kitap satışlarını sonlandırdı.

Türkiye’de Kavgam’ın satışı ve basımı ile ilgili Avlaremoz yazarı Serdar Korucu 2016’da şöyle demişti:

Yayın haklarının kalkması ile 70 yıl sonra yeniden basılmaya başlanan “Kavgam”ın Türkçe versiyonlarının kapaklarında da, içeriklerinde de antisemitizm ya da Nazi propagandasına ilişkin uyarı bulunmuyor. Bu kitapların büyük bölümü internet satışında ya da market raflarında yaklaşık 10 TL’ye satılmaya devam ediyor.

Enflasyona rağmen artık 10 TL olmasa da KitapOn herkesin eksiltilmemiş antisemit materyale erişimini korumak adına fiyatı 20 TL’nin altında tutmayı başarmış (!).

Twitter’dan gelen tepkiler henüz KitapOn’dan bir açıklamaya sebep olmadı.

https://www.avlaremoz.com/2020/10/12/kavgam-kitapon/