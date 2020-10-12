Ermeni’den dost, Rus’dan post olmaz

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İsmail Zelvi

Ayı’dan dost, Moskof’tan post olmaz derler. Son 24 saatte Azerbaycan-Ermenistan hattında yaşananlar Ermeni’den Türk’e dost, Rus’dan da post olmadığını bize açıkça gösterdi.

Ermenistan’ın Tovuz saldrırılarıyla başlayan provakasyonları, ateşkes anlaşması yapıldıktan sonra da devam etti. Rusya dışişleri Bakanı Servey Lavrov’un çabalarıyla güya eser, yaralı ve ölü değişimi için yapılan insani ateşkes, Ermenilerin nefes alarak silah ve mühimmat takviyesine sebep oldu.

Cephede sıkışan Ermenilere, kendisi de bir Ermeni olan Sergey Lavrov nefes aldırdı. Lavrov gibi Rus dışişleri bakanlığının yüzde 44’ü Ermeni. Ateşkes görüşmeleri devam ederken, Rus resmi kaynakları, Dışişleri Bakanı Lavrov’u dinlemezlerse, Savunma Bakanı Sergey Şoygu’yu dinleyecekler diye tehditkar bir paylaşım yaptı.

4 maddelik sözde ateşkes anlaşmasından sonra Kollektif Güvenlik Teşkilatı örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas, Türkiye’yi kast ederek, ‘Karabağ meselesini Minsk grubu ülkeleri ‘Rusya, Fransa, ABD’ hariç başka bir ülkenin müdahil olmasını olumlu bulmuyoruz açıklamasını yaptı.

Bu açıklamalar arasında Ermeniler, savaş suçu işleyerek sivil yerleşim yeri Gence’ye balistik füze gönderdiler, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 9 kişi şehit olurken, 40 kişi yaralandı.

Karabağ mücadelesi, Laçin koridorunu genişletmek isteyenler ile Zengezur koridoru oluşturmak isteyenler arasında geçiyor. Statüko ve Tovuz’u da içine alabilecek şekilde Laçin koridorunun genişletilmesi muhtemel bir Türk-İslam birliğinin önüne set çekmek Soros’un bir projesidir. Bu proje içinde rakip gibi görünseler de ABD, Fransa ve Rusya bulunuyor. Bir kuşak bir yol projesine paravan devlet Ermenistan’ı dahil ederek Türk İslam birliğine akıllarınca Kafkasya’da set çekecekler. Karabağ BM kararlarıyla da tasdik edildiği şekilde Azerbaycan toprağı olursa Laçin koridoru imkansız hale gelecek, Türk İslam birliğini oluşturacak Zengezur koridorunun önü açılacak.

ABD, Fransa ve Rusya birbirleriyle düşman mı yoksa, küfür tek millet mi olduğunu biraz daha yakından inceleyelim. Münbiç’te olup bitenleri anlarsanız, Karabağ’da düşmanlar arasındaki dostluğu görürsünüz. Terör destekçisi ABD Türkiye ile Münbiç’ten çıkacağına dair anlaşmaya varmasına rağmen, yıllarca oyaladıktan sonra, Mehmetçiğin karşısında duramayacağını anlayınca, sözde düşmanı Rusya’ya teslim ediverdi.

Dünya’yı dizayn ettiği söylenen ABD’nin en büyük rakibi Çin’deki uluslararası firmaların yüzde 55’i Amerikan firması. ABD seçimlerinde Biden’in kazanması durumunda küreselciler Çin ve İran’ı da emperyalist oyunlarına dahil edecekler. Hazırlıklar çoktandır yapılıyor zaten.

ABD’nin Erivan büyükelçiliğinde çoğu istihbaratçı 2 bin maaşlı personel çalışıyor. Soros Ermenistan’da 150 STK kanalıyla on bine yakın maşasını paralı olarak kendine hizmet ettiriyor. Pandemi döneminde 600 bin doları Ermenistan’a yardım adı altında devretti. Soros’un, Azerbaycan ayağında İsa Gambarev ekibinin etkisizleştirilmesi üzerine Aliyev’e yönelik, ‘tek adam, diktatör’ söylentileri çıkartılarak iç cephe çökertilmek istendi.

Dünya’yı dizayn etmek isteyenler sadece olgularla bunu yapmıyorlar, İngiltere’de 80 bin, ABD’de 100 bin maaşlı memur, dünya siyasetini dizayn etmek için sosyal medya üzerinden manipülasyon yapıyorlar. Çin yeni medyayı Kominist Parti eliyle yönetiyor. Rusya, ABD ve AB devletlerinin seçimlerine müdahale edecek kadar sosyal medyayı mahir olarak kullanıyor.

Dünyayı dizayn etmek üzere kurulmuş BMGK, Adalet divanı gibi uluslararası kurumlar mı dersiniz? Çoktan erozyona uğramışlar. Bu yüzden bilinçli davranış normlarına bağlı gösterilen büyük güçler, diğer ülkelerin (islam ülkeleri) topraklarında maceralara giriyorlar. Rusya, Gürcistan, Kırım ve Ukrayna’da aldığı tavır, Çin’in Güney Çin Denizi’ndeki konumu, İran’ın Şii hilali oluşturma gayretleri, oluşturulmak istenen Orta Asya Koridoru ile Rusya’nın bölgeyi elinde tutma isteği çatışınca ortaya yepyeni bir denklem çıkıyor.

Ermeni katliamlarının kayıtsız şartsız destekçisi Macron’un Baltık turundan da eli boş dönmesi, Rusya’ya karşı Belarus, Navalni dosyalarını bir kenara bırakarak Ermenistan üzerinden kırmızı karanfil uzatması anlamına geliyor. Ermeni saldırıları Akdeniz’de ve Libya’da şamar yiyen Fransa’yı Rusya’ya yaklaştırmak için bulunmaz fırsat. İçine bir de ABD’yi koyarsanız emperyalizm için balla yağ.

Türkiye’yi devre dışı bırakmak isteyen Soros’un çocuklarının sanki yürek yemişler gibi, erken seçim istemeleri, PKK terör örgüt eliyle, Hatay, Trabzon, Kahramanmaraş, Osmaniye’de ormanları ateşe vermeleri iç cephenin de kızışacağını gösteriyor. Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan bu kirli çemberi ya kıracak veya Türk-İslam aleminin esareti bir yüz yıl daha sürecek. Unutmayalım, Erivan Ermeni işgalini görmeden önce 66 camii ile İslam aleminde en çok camisi bulunan belde idi. Şimdi, İranlıların işlettiği müze olarak kullanılan tek camiisi var. Ermenistan Türk-İslam kültürünü yok etmek için beslenen çakallardır. Unutmayın, Ermeni katliam yapar, soykırım diye ağlar. Kendine ayı lakabına takan Rus ise, balağını severken bacağını ayırır. Ermeni’den dost, Rusya’dan post olmaz.

Vesselam…..

https://www.milatgazetesi.com/yazarlar/ermeniden-dost-rusdan-post-olmaz/