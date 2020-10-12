Dağlık Karabağ’da etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 100’ü geçti

İnsan Hakları Suriye gözetiminin verilerine göre 10 Ekim itibarıyla Türkye tarafından Dağlık Karabağ’a karşı savaşa gönderilen teröristlerden 107 kişi etkisiz hale getirildi.

Aynı kuruluşun aktardığı bilgilere göre aynı zamanda teröristler arasında birçok yaralı ve kaybolanlar da var.

Genel olarak Türkiye tarafından Azerbaycan’a gönderilen teröristlerin sayısı 1450 civarında olduğu ifade ediliyor.

3 Ekim tarihindeki verilerine göre Azerbaycan safına girip Dağlık Karabağ’a karşı operasyonlara katılan 64 Suriyeli terörist etkisiz hale getirilmişti.

Daha 27 Eylül tarihinde Azerbaycan tarаfından Karabağ’a karşı başlattığı büyük kapsamlı savaştan önce Ermenistan Türkiye’nin Azerbaycan’a terörist gönderdiğine dair bilgiler paylaşmıştı. Türkiye ve Azerbaycan ısrarla bu gerçeği birçok delil ve kanıtlara rağmen inkar etmeye devam ediyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/12/Dağlık-Karabağ-teröristler/195361