Bu savaşın nedeni! – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan, Eylül 2020’de Türk askeri ürünlerinin en büyük alıcısı oldu

Türkiye İhracatçılar Birliği tarafından yayınlanan verilere göre 2020 Eylül ayında Azerbaycan, Türk savunma ve havacılık sanayisinin toplam ihracatında ilk sırada yer aldı.

Türkiye’den bir ayda 77 milyon 167 bin dolarlık ürün ihraç edildi.

Eylül 2020’de Türkiye’den toplam savunma ve havacılık askeri teçhizatı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre % 80 arttı.

Üstelik de Ocak-Eylül 2020’de, 2019’un aynı dönemine göre ihracatın % 17 düşüşle 1 milyar 521 milyon dolara gerilediği gerçeğine rağmen.

Ocak-Eylül 2020’de bu sektörün en büyük ihracatı ABD’ye yapıldı (531 milyon $).

ABD’yi 127 milyon ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 123,7 milyon ile Almanya izledi.

Azerbaycan dördüncü sırada (123,02 milyon) yer aldı.

Ermenistan Kamu Radyosu