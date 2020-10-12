‘Barışı savunmak çok zor’: Türkiye’de yaşayan Azeri ve Ermeni gazetecilerin gözünden Dağlık Karabağ

Dilek Gul

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 27 Eylül’de başlayan ve 9 Ekim’de ateşkesle sonuçlanan Dağlık Karabağ krizi döneminde nefret söylemlerinde ciddi artış oldu.

Ermenistan ve Azerbaycan tarafından gazeteciler konuyu Euronews’e değerlendirdi.

Agos Ermenice sayfaları editörü ve yazarı Pakrat Estukyan, on yıllardır süren savaşın anlaşmayla sonuçlanmamasını Azerbaycan – Ermenistan arasındaki kriz nedeniyle kurulan AGİT Misk Grbubu üyelerine bağlıyor. Ona göre bu ülkeler barışı değil çözümsüzlüğü savunuyor.

Bu savaş üzerinden Türkiye’nin almış olduğu tavrın da Ermenilere kendilerini kötü hissettirdiğini söylüyor Estukyan. Ülkenin son altı yıldır kabuk değiştirdiğini ifade eden gazeteci Estukyan, laik ve demokratik yapıların yok olduğunu ve devlet yapılarının tarikatlara dağıtılmasının endişe verici olduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin Ermenistan’ı karşısına alıp, Azerbaycan’a destek vermesini doğru bulmuyor Agos yazarı Pakrat Estukyan. Çünkü bu saatten sonra Türkiye ve Ermenistan’ın iyi bir ilişki yakalamasını oldukça zor görüyor.

Bu iki ülke arasındaki savaş nedeniyle ortaya çıkan nefret söylemlerinin de kaynağının milliyetçilik olduğunu düşünen Estukyan, birbirleriyle temas içinde olan halkın arasında bir nefret olmadığı görüşünde. ‘

‘Barış istemek giderek zorlaşıyor”

Azeri gazeteci Arzu Geybulla ise bu savaşın ortaya çıkardığı nefret söylemlerine tepkili. Her ne kadar bu toprakların Azerbaycan’a ait olmasını destekleyenler olsa da, savaş karşıtı insanların var olmasının da umut verici olduğuna inanıyor. En azından gelecekte barış için bir başlangıç yaratabilir bu insanların varlığı diyor.

Savaş karşıtı olan gazeteci Arzu Geybulla, savaşın başlamasıyla kendisini de zor bir sürecin içinde bulduğunu dile getiriyor. Çünkü barışı istemenin ne kadar zor olduğuna çok kez şahit olmuş. Özellikle sosyal medya paylaşımlarının nefret söylemleri ve savaş ile ilgili doğru olmayan bilgilerle dolu olduğuna dikkat çekiyor.

İnsanlara sadece savaştan galip çıkma duysunun hakim olduğunu söyleyen Geybulla, savaşa karşı olan insanların taciz edildiğini ve baskıya uğradığının altını çiziyor. Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği ‘’moral’’ desteğinin bile Azerbaycan’ı şahlandırdığını söyleyen gazeteci Arzu Geybulla, şu an bile ülkede Türkiye’ye karşı inanılmaz bir destek olduğunu söylüyor.

Her iki gazeteci de şu anda iki ülke arasında barışı istemenin oldukça zor olduğunu düşünüyor.

https://tr.euronews.com/2020/10/12/bar-s-savunmak-cok-zor-turkiye-de-yasayan-azeri-ve-ermeni-gazetecilerin-gozunden-dagl-k-ka