Azerbaycan, ölülerinin bir kısmını çatışma bölgesinden çıkardı (video)

Dağlık Karabağ’da 27 Eylül’den beri devam eden silahlı çatışmalar ile ilgili Rusya’nın arabuluculuğuyla elde edilen insani ateşkes gereği Azerbaycan, ölülerini çatışma bölgesinden çıkarmaya başladı.

Basına sizan bir videoda, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin, kendi ölülerinin bir kısmını sahadan çıkardığı görüldü.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, 10 Ekim’de yayınladığı bir açıklamada, savaş operasyonları sırasında yaşamını yitirenlerin cesetlerinin ve her iki tarafa esir düşenlerin takası konsunda yardımcı olmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül tarihinde Türkiye destekli Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Dağlık Karabağ ile temas hattının tüm boyunca geniş çaplı saldırılar düzenledi. Karabağ’ın ve hatta Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı savaş operasyonlarında hasım tarafından atak uçakları, İHA’lar ve ağır sılahlar yaygın olarak kullanılıyor. 9 EKim’de Moskova’da Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılan görüşmelerde, ölü ve yaralıların bölgeden çıkarılması için geçici ateşkesin sağlanmasına karar verildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/12/Azerbaycan-Karabağ-ateşkes/195409