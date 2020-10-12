Azerbaycan İHA’sının vuruluşu – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan’ın “AN-2” tipi insansız hava aracı nasıl vuruldu? (video)

Azerbaycan silahlı kuvvetleri kayıp vermeye devam ediyor.

Savunma Ordusu yeni bir video yayınladı.

Artsakh Savunma Ordusu, Savunma Ordusu’nun hava savunma araçlarının, 12 Ekim’de düşmanın “AN-2” tipi insansız hava aracını vurduğunu bildirdi.

İHA, doğu yönünde vuruldu.

Artsakh Enformasyon Merkezi, daha önce düşmanın hem insan hem de askeri teçhizat kaybına uğramaya devam ettiğini bildirmişti.

Özellikle son 1 günde Ermeni Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan’a ait 3 İHA ve 3 zırhlı aracı vurdu.

Düşman 200 kayıp verdi.

Genel olarak, Azerbaycan’ın 27 Eylül’den beri Artsakh ve Ermenistan’a yaptığı saldırıları sonucunda Ermenistan Savunma Kuvvetleri 168 düşman İHA’sı, 16 helikopter, 17 uçak, 514 tank ve diğer zırhlı araçlar, 4 TOS ağır ateş sistemi vurdu.

İnsani kayıplara gelince, Ermenistan tarafının hesaplamalarına göre Azerbaycan’ın 4919 kaybı vardır.

Ermenistan Kamu Radyosu