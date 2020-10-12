Azerbaycan asıllı iş kadınlarından Ermenistan’a kınama

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Adana’da Azerbaycan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği üyeleri, Ermenistan’ın Azerbaycan’a saldırısını kınadı. Dernek Başkanı Belkıs Yakıcı, “1992’de Hocalı Soykırımı yapan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan gitti yerine, Armen Sarkisyan geldi. Başbakan Nikol Paşinyan ile sivillere saldırmaya devam ediyorlar. Dünya, kim soykırımcı görsün” dedi.

Azerbaycan İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği üyesi kadınlar Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenledikleri basın toplantısında, Azerbaycan topraklarını işgal eden Ermenistan’a tepki göstererek, kınadı. Dernek Başkanı Belkıs Yakıcı, Ermenistan’ın tarih boyunca emperyalist ülkeleri arkasına alarak, Türklere zarar vermek için elinden geleni yaptığını ve çoğu kez sinsice saldırdığını belirtti. Ermenistan’ın Azerbaycan topraklarını işgal ettiğini bilen ABD, Rusya ve Avrupa ülkelerinin soykırıma göz yumduğunu dile getiren Belkıs Yakıcı, “Ermeni diasporasının işi, dünyada Türkler aleyhine çalışma yapmak, illegal örgütleri desteklemektir. ASALA’nın öldürdüğü elçilerimizi unutmayalım. 1800’lü yıllarda Çarlık Rusya’sının başlattığı ve Sovyet döneminde Stalin’in planları ile Azerbaycan topraklarına yerleştirilen Ermeniler bununla yetinmeyip, 1990 yılında başlattıkları savaşı 26 Şubat 1992’de yine Rusya orduları desteği ile Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasına saldırmış, çoğu çocuk, kadın, yaşlı 613 Azerbaycan Türk’ü katledilmiştir” dedi.

YİNE BEBEKLER, ÇOCUKLAR ÖLÜYOR

Eylül ayında Tovuz’a saldıran Ermenilerin Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattına zarar verme niyetinde olduğuna dikkat çeken Yakıcı, “Bunun hangi ülkelere menfaat sağlayacağı bellidir. Ermenistan ateşkese bile uymayıp, Gence’ye, Mingaçevir’e füze saldırısı yaparak sivillerin ölümüne ve yaralanmalarına sebep olmuştur. Yine bebekler, çocuklar ölüyor. Yine analar ağlıyor. 1992’de Hocalı Soykırımı’nı yapan Ermenistan eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan gitti yerine Armen Sarkisyan geldi. Başbakan Nikol Paşinyan ile sivillere saldırmaya devam ediyorlar. Dünya, kim soykırımcı görsün. Daha önce Türkiye, Nahçıvan ve Azerbaycan topraklarının bağlantısını kesmek için işgal eden Ermenistan, PKK iş birliği ile sivillere zarar vermeye devam ediyor” diye konuştu

BEN KARABAĞIM, BİZ KARABAĞIZ

Azerbaycan’ın artık 1990’lı yılların ülkesi olmadığını, askeri ve ekonomik gücü olan, gelişmiş bir ülke olduğuna vurgu yapan Yakıcı, şöyle konuştu:

“Bizim bu topraklarda yaşayan iyi niyetli Ermeni vatandaşlar ile bir sorunumuz yok. Halkların barış içinde yaşaması herkes tarafından istenen bir yoldur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in sivillere zarar vermeden sabırla verdiği Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarını geri alma savaşında ve bu haklı mücadelelerinde kardeş Azerbaycan’ımızın yanındayız. Haktan, hukuktan yana olan herkesin Azerbaycan’ı desteklemesi gerekmektedir. Unutmayalım ki biz kardeş iki devletiz. Ben Karabağım, biz Karabağız. Bir millet iki devlet.”

https://www.cnnturk.com/turkiye/azerbaycan-asilli-is-kadinlarindan-ermenistana-kinama