Türk ve İsrail saldırı İHA’ları – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye ve İsrail’den Azerbaycan’a saldırı İHA’ları getiriliyor.

Artsrun Hovhannisyan, saldırı tipi İHA’ların, insani yardım yükünün altında saklandığını belirtmektedir.

Savunma Bakanlığı’nın resmi temsilcisi Artsrun Hovhannisyan’a göre, Türkiye’den ve İsrail’den gelen insani kargo kisvesi altında Azerbaycan’a saldırı İHA’ları getirilmektedir.

Hovhannisyan, “Yine de biz yeneceğiz”,- demektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu