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Türk Konseyinden Ermenistan’ın saldırılarına kınama

2020-10-11
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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Ermenistan’ın Azerbaycanlı sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınadı.

Gökhan Varan  

Ankara

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Türk Konseyi uluslararası hukukun açık ihlali olan Azerbaycan şehirlerinin ve sivillerin Ermenistan tarafından ayrım gözetilmeksizin bombalanmasını şiddetle kınamaktadır. Bu saldırılar derhal durdurulmalı ve işgalci güçler Azerbaycan topraklarını terk etmelidir.” ifadelerine yer verildi.

Genel Sekreterliği İstanbul’da bulunan Türk Konseyi, Azerbaycan’ın uluslararası kabul görmüş sınırları temelinde toprak bütünlüğüne olan desteğini de bir kez daha teyit etti.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Türk Konseyinde, Macaristan da gözlemci ülke olarak yer alıyor.

https://www.aa.com.tr/tr/azerbaycan-cephe-hatti/turk-konseyinden-ermenistanin-saldirilarina-kinama/2002748

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