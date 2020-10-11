Teröre karşı ortak mücadele merkezi – Ermenistan Kamu Radyosu

Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, Rusya ve İran yetkililerini, teröre karşı ortak mücadele merkezi kurmaya çağırıyor

Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, bölgesel barışa, güvenliğe önemseyerek, bölge devletleri arasında faydalı işbirliği sayesinde uluslararası terörizme karşı mücadele etmek amacıyla, bölgeye sızmış olan uluslar arası teröristleri, konuşlandıkları yerleri ve ilgili askeri merkezlerini tespit edip, birlikte zararsız hale getirmeye yönelik ortak bir Terörle Mücadele Koordinasyon Merkezi kurmaya çağırmaktadır.

“Bilindiği üzere Bakü yetkilileri, Türkiye’nin açık talimatıyla, 27 Eylül’de Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı büyük çaplı bir saldırı daha başlattı ve aktif çatışmalar devam ederken, Türkiye’nin desteğiyle uluslararası teröristler ve çeşitli aşırılık yanlısı grupların temsilcileri Suriye, Irak ve Libya’dan bölgeye sızmıştır.

Bu bilinen gerçek, yetkili uluslararası kuruluşlar ve medyanın haricinde Rusya, Fransa, İran ve Suriye de dâhil olmak üzere, bir dizi ülkenin çeşitli yetkilileri tarafından da doğrulanmaktadır.

Bakü makamlarının dar görüşlü ve kısa vadeli amaçlara yönelik politikasından istifade eden uluslararası terörizmin, Suriye’deki büyük yenilginin ardından Türk makamları aracılığıyla bu bölgede yerleşmeye ve bölgeyi yeni bir terör merkezi haline getirmeye çalıştığı açıktır.

Bu ise, Artsakh’ı haricinde, Ermenistan, Rusya, İran gibi komşu ülkeler ve bölgenin tümü için bir tehdit olup, yeni istikrarsızlık yöreleri yaratmaktadır.

Artsakh’ı her ne pahasına olursa olsun yok etme takıntılı Türkiye ve Bakü yetkilileri, bölgeye teröristleri getirmenin, onları himaye etmenin, uygun üsler kurmalarında yardımcı olmanın, faaliyetleri için uygun koşulları yaratmanın, kısa vadede Artsakh için bir tehdit oluştursa da, uzun vadede hem bölge devletleri, hem uluslararası güvenlik, hem de bizzat Azerbaycan’ın sivil nüfusu için küresel bir tehdit oluşturduğunun farkında bile değiller.

Uluslararası terörist grupların ve onların temsilcilerinin Azerbaycan tarafından Artsakh’a karşı askeri saldırıda kullanılmasının kınanması, Bölgeye sızmış olan uluslararası teröristleri, bunların bulunduğu yerleri ve askeri üslerini belirlemek ve ortak etkisizleştirme programları geliştirmek için ortak bir Terörle Mücadele Koordinasyon Merkezi kurulması, Teröristleri ve bölgeye sızan grupların operatif ve etkili bir şekilde fiili olarak etkisiz hale getirmek için ortak bir Terörle Mücadele Koalisyonu kurulması amacıyla;

Artsakh Cumhuriyeti Ulusal Meclisi, bölgesel barışı, güvenliği, bölge devletleri arasında yararlı işbirliğini ve uluslararası terörizme karşı mücadeleyi önemseyerek, Ermenistan, Rusya ve İran yetkililerine çağrı yapmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu