Sputnik’in Ermeni Patronu Margarita Simonyan Türkleri tehdit etti: Lavrov’u dinlemeseler, Şoygu’yu dinleyecekler

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Sputnik News ve Russia Today’in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Ermeni kökenli Margarita Simonyan, “Lavrov’u dinlemeseler, Şoygu’yu dinleyecekler” dedi. Takvim.com.tr’nin özel haberi…

Rusya’nın en büyük medya kuruluşlarından olan Russia Today ve Sputnik News’in Ermeni asıllı Genel yayın yönetmeni Margarita Simonyan Dağlık Karabağ’da yapılan ateşkes ile ilgili, ”Eğer Lavrov’u dinlemeseler, Rusya Savunma Bakanı Şoygu’yu dinleyecekler” ifadelerini kullandı.

Cümleleri kırpıp maksadından çıkaran ve mizah haberciliğiyle algıları etkilemeye çalışan Sputnik Türkçe de, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında yoğun bir şekilde kara propaganda yapmasıyla bilinmektedir.

SOYKIRIMCI ERMENİSTAN!

Ermenistan, haydutça Azerbaycan topraklarındaki Türkleri bombalayarak savaşın boyutunu değiştirmeyi ve Türklerin Dağlık Karabağ’daki haklı duruşunu bozmaya çalışıyor.

https://www.takvim.com.tr/dunya/2020/10/11/sputnikin-ermeni-patronu-margarita-simonyan-turkleri-tehdit-etti-lavrovu-dinlemeseler-soyguyu-dinleyecekler/4