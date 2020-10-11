Karabağ’daki Ermeni yönetimi: Geçici ateşkese tamamıyla uyulmuyor

Karabağ’daki Ermeni yönetiminin lideri Araik Arutyunyan, Rusya’nın arabuluculuğu ile ilan edilen geçici ateşkese tamamen uyulmadığı açıklamasını yaptı.

Karabağ‘ın resmi olarak tanınmayan Ermeni yönetiminin başındaki Arutyunyan, “Ateşkes rejimine tamamen uyulmuyor. Bu sabah görece olarak sakin, cephede karşılıklı olarak ateş ediliyor, ancak ben buna çatışma demem” dedi.

Arutyunyan şöyle devam etti: “Önümüzdeki bir-iki gün içinde Azerbaycan’ın sorunubarışçıl yoldan çözmeye niyetli olduğunu görmezsek, Ermenistan hükümetine Artsah’ın (Karabağ) bağımsızlığını tanıması çağrısını yapacağım. Uluslararası kuruluşlara ve tüm ülkelere de çağrı yapacağım. Kimler insan hakları ile kendi kaderini tayin hakkına saygılı, kimler terörizmi destekliyor, bunu göreceğiz.”

Karabağ’da 27 Eylül’den beri son yıllarda görülen en sert çatışmalar yaşanıyordu.Çatışmalara; Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının cuma günü Moskova’da yaptıkları on saatlik görüşmede ara verilmesi kararı alındı.

Söz konusu ateşkes tarafların esir ve cenaze değişimi için uygulanacak, ancak ne kadar süreceği bilinmiyor.

Hem Ermenistan hem Azerbaycan, Karabağ için nihai bir çözüm bulunması çağrılarını yapıyor. Resmi olarak Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde.

https://tr.sputniknews.com/dunya/202010111043007857-karabagdaki-ermeni-yonetimi-gecici-ateskese-tamamiyla-uyulmuyor/