Ermenistan Savunma Bakanlığı: Karabağ ordu birlikleri ateşkes emri aldı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Dağlık Karabağ ordu birliklerinin ateşkes emri aldığını söyledi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan,Artsakhajansına verdiği demeçte “Dağlık Karabağ ordu birliklerine ateşkes emri verildi” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar Dağlık Karabağ’da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.

https://tr.sputniknews.com/asya/202010101043004891-ermenistan-savunma-bakanligi-karabag-ordu-birlikleri-ateskes-emri-aldi/