Ermenistan Başbakanı, terörist saldırıyı kınamayı ve Artsakh’ın bağımsızlığını tanımayı talep ediyor (video) – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermenistan Başbakanı, terörist saldırıyı kınamayı ve Artsakh’ın bağımsızlığını tanımayı talep ediyor (video)

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan tarafındaki çatışmalarda uluslararası terörist grupların yer aldığına dair doğrudan kanıtların bulunduğu Facebook sayfasında dün internette yayılan videoya yanıt verdi.

“Bugünün savaşının gerçek yüzü budur. Artsakh’a karşı Türk-Azerbaycan ikilisi, çeşitli terörist grupların temsilcilerini topladı ve görevlendirdi.

Dünya Ermenileri bu çirkin gerçeği şiddet içermeyen, barışçıl, hukuksal mücadele araçlarıyla dünyanın önüne koymalı ve şu gündeme odaklanmalıdır. Artsakh’a yönelik terörist saldırının kınanması ve Artsakh’ın bağımsızlığının tanınması.

Ve elbette, bu çileye direnmek için tüm olası yöntemlerle Artsakh’ı destekleyin.”

Ermenistan Kamu Radyosu