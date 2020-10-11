Ermenistan-Azerbaycan savaşına karşı barış bildirisi: Düşmanlığa hayır, barışa evet

Ermenistan-Azerbaycan arasındaki çatışmaların sona ermesi çağrısı yapan yazar, şair, işçi ve akademisyenlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda isim, ölüm ve yıkım getiren her tür savaşa karşı olduklarını vurguladı.

Yazar, şair, işçi, akademisyen ve birçok yurttaş, Ermenistan-Azerbaycan arasından Dağlık Karabağ’da yaşanan çatışmaların durdurulması için “Savaşa, nefrete, düşmanlığa hayır. Barışa evet” başlığıyla yazılı açıklama yayımladı.

İnsanlığın ölüm ve yıkım getiren her tür savaşa karşı çıktığı belirtilen açıklamada, “İnsan, neslinin bazı canlılar gibi tarihe havale olmaması için dünyayı yaşanılır kılması gibi zorunluluğu vardır. Bunun ön koşulu barıştır. Savaş ve şiddet gibi kanlı çözüm yolu toplumlar için yıkıcıdır ve acı biriktirir. Bu yolla kalıcı çözümlere gidilemediğinin bilincinde olmak, sorunların çözümünde diyalog ve müzakerede ısrar etmek gerekir” vurgusu yapıldı.

Azerbaycan ile Ermenistan savaşı üzerinden “millicilik” üretenlerin Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) “ihanetle” suçladığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu iki komşu ülke arasında patlak veren savaşa, Meclis’teki partilerin hazırladığı Azerbaycan destekli bildiriye destek vermemektir. Suriye savaşının başladığı yıllardı. 30 civarında İslami kimlikli insanımız, iktidarın Suriye’de ‘üçüncü yol mümkündür’ başlıklı bir bildiri yayınlamıştı. Mütedeyyin camiada ilk ciddi kırılmaları getiren bu açıklamada imzası olan dindar insanlar “din” adına şiddetli saldırılar, linç ve tehditlere maruz kalmıştı. Yıllar geçti. Tarih tanıktır. Bir milyon civarında insanın ölümü, sönen ocaklar, yakılıp yıkılan ülke, Türkiye’ye gelen 5 milyon üzerinde göçmen hayatlar yaşandı” ifadelerine yer verildi.

“BİRLEŞMEK ZORUNDAYIZ”

Artan nefret söylemleri ve milliyetçi politikaların halkların birlikte yaşama arzusunun yok olmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada, “Meclis’teki konuşmasında, savaş yerine barış ve diyalog çözümü talep eden Garo Paylan, HDP MYK üyesi, Türkiyeli Ermeni bir yurttaşıdır. Hrant Dink’in acısı, insanımızın adalet duygusu çok derinden sarstı. Bu yüzden acının yarattığı travmayı çok yakından tanıyor ve hissediyoruz. Tam da bu nedenle barışa sahip çıkmak, insanlarımızın hedef alınmasına karşı bir arada olmak ve birleşmek zorundayız” denildi. (HABER MERKEZİ)

Evrensel Gazetesi