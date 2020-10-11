Dağlık Karabağ: Azerbaycan, Ermenistan’ı Gence’yi vurarak sivilleri öldürmekle suçladı

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Cuma günü Moskova’da Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arabuluculuğunda 10 saatten uzun süren görüşmelerin ardından varılan ateşkesin, 24 saat geçmeden bozulduğu duyuruldu. Taraflar Cumartesi günü birbirini ateşkesi ihlâl etmekle suçladı.

Pazar sabaha karşı ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sözcüsü Hikmet Hacıyev, ülkenin ikinci büyük şehri olan Gence’ye Ermenistan’ın füze saldırısı düzenlediğini ve 7 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan Hacıyev, hayatını kaybeden 7 kişinin arasında kadınların da olduğunu; yerel saatle sabaha karşı 4.00’te (TSİ 3.00) düzenlenen saldırıda aralarında çocukların da olduğu 33 kişinin ciddi şekilde yaralandığını duyurdu.

Reuters haber ajansı, foto muhabirlerinin yaralanan kişilerin sedyelerle ambulanslara taşındığını ve hasar gören binaları gördüğünü; ancak saldırıyı teyit edemediğini yazdı.

Azerbaycan haber ajanslarından Haqqin, Gence’den sonra Mingecevir’deki bir santralin de Ermenistan tarafından hedef alındığını; Azerbaycan hava savunma sistemlerinin bu saldırıyı engellediğini yazdı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise “Azerbaycan’ın iddiaları tamamen yalan” açıklaması yaptı ve Azerbaycan’ı, Dağlık Karabağ bölgesinde Ermenilerin yaşadığı bölgeleri vurmakla suçladı. Ermenistan medyası, Azerbaycan’ın Cumartesi günü Dağlık Karabağ’ın yönetim merkezi Stepanakert’i vurduğunu savunmuştu.

Pazar sabahı gazetecilere açıklama yapan Dağlık Karabağ’daki Ermeni güçlerinin lideri Arayik Haratyunyan, bu sabah itibarıyla durumun nispeten sakin olduğunu ancak cephe hattında gerilimin sürdüğünü ve durumun hızla değişebileceğini söyledi.

Azerbaycan’ı “ateşkese rağmen Hadrut kasabasını ele geçirmeye çalışmakla” suçlayan Haratyunyan, esir değişiminin Pazar günü başlaması gerektiğini ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin bilinmediğini açıkladı.

Yaklaşık 2 haftadır yoğunlaşan çatışmaların ardından ateşkes Cumartesi günü yerel saatle 12.00’da (TSİ 11.00) yürürlüğe girmişti.

Sahada son durum ne?

Ermenistan Savunma Bakanlığı, ateşkesin başlamasından 5 dakika sonra Azeri güçlerinin saldırı düzenlediğini ve bir kasabayı bombaladığını belirtti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Shushan Stepanyan “Azerbaycan ordusu, ilan edilmiş olan insani ateşkesi ihlal ederek 12.05’te saldırı düzenledi” dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise yine cumartesi günü Ermenistan’ın Terter ve Agdam bölgelerine ateş açarak ateşkesi ihlal ettiğini savundu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında “Ermenistan ateşkesi açık bir şekilde deliyor” dendi.

Ateşkesin başlamasından önce de sahada yoğun çatışmaların sürdüğü haberleri geliyordu.

Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ’daki Ermeni yetkililer, Stepanakert kenti yakınındaki bazı yerleşim bölgelerine Azerbaycan ordusu tarafından füze saldırıları yapıldığını belirtti. Ermenistan, Azerbaycan’ı drone saldırılarını artırmakla da suçladı.

Azerbaycan ise Ermenistan’ın Dağlık Karabağ yakınlarındaki yoğun nüfuslu bölgelere saldırı düzenlediğini ve bu saldırılara karşılık verildiğini bildirdi.

Stepanakert’ta bulunan AFP muhabiri ateşkes yürürlüğe girene kadar kentte patlama seslerinin duyulduğunu, ateşkesin başladığı öğle saatlerinden itibarense sadece uzak bölgelerden tek tük patlama sesleri geldiğini belirtti.

Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, cuma günü Rusya’nın başkenti Moskova’da 10 saatten uzun süren görüşmelerde geçici ateşkeste anlaşmıştı.

Görüşmelere aracılık eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘esirlerin ve cenazelerinin takas edilmesi için ateşkes ilan edildiğini’ ve Azerbaycan ile Ermenistan’ın görüşmelere başlayacağını söylemişti.

Lavrov ‘ateşkes’ açıklamasını yerel saatle cumartesi sabah 03.00’da yaptı.

Ermeni yetkililer çatışmalar nedeniyle Dağlık Karabağ nüfusunun yarısının – yaklaşık 70 bin kişi – evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtmişti.

Çatışmalarda yaklaşık 400 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54491815