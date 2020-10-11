Canan Kaftancıoğlu’ndan Hakan Bayrakçı yanıtı: Kürekle ağzına vurmuştum

DUVAR – CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, canlı yayında bağıra bağıra kendisini eleştiren ve “Neden hala görevde” ifadesini kullanan Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı’ya sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Bayrakçı’nın geçmişte kendisiyle çalışmak istediğini belirten Kaftancıoğlu, “Bir pazar eğlencesi…” diyerek başladığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Bir pazar eğlencesi… Gençler; Resimdeki ‘insan’ (sakın ola ki hayvanlara hakaret edilmesin) randevu alarak hiç ‘beğenmediği’ kişiye övgüler düzerek -aynı ben’e:))- profesyonel çalışmak istemiş, güvendiğim bir başkasıyla çalıştığımı ifade edince de, tanımadığından olsa gerek Genel Merkezden iş koparabilmek için ahlaksız bir süreç tarif edip bari buna yardımcı olun diyebilecek kadar ‘insan’ biri. Kürekle ağzının ortasına vurmuştum tahmin edebileceğiniz üzere. Gençler insan görünmeye değil insan kalmaya çalışan biri olarak pazar tavsiyem siz siz olun böyle ‘insanlardan’ olmayın ki insan kalabilesiniz Son olarak itiraf edeyim sevimli bir ‘insan’.”

Bir pazar eğlencesi…

Gençler;

Resimdeki ‘insan’ (sakın ola ki hayvanlara hakaret edilmesin) randevu alarak hiç ‘beğenmediği’ kişiye övgüler düzerek -aynı ben’e:))- profesyonel çalışmak istemiş ++ pic.twitter.com/puFjYRcMXE — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) October 11, 2020

TWEET’LERİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Hakan Bayrakçı, canlı yayında yüksek sesle Kaftancıoğlu’na yüklenmiş, “Türkiye’nin ana muhalefet partisinin İstanbul İl Başkanı, Ermeni soykırımı yaptığımızı ima eden bir Tweet atamaz. PKK konusundaki imalar… Hala il başkanı! Faik Öztrak’ı takdir ediyorum. Partinin sözcüsü o. Çıkıyor eleştiriyor Kaftancıoğlu’nu. Niye hala görevinde?” demişti. (HABER MERKEZİ)

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