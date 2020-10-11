Azerbaycan’ın can kaybı 4719’a ulaştı

Ermeni Birleşik Enformasyon Merkezi, Azerbaycan’ın saldırısıyla Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) başlayan savaşın 15. gününde hasmın kayıplarını sıraladı.

Facebook üzerinden yapılan paylaşımda, bugüne kadar devam eden savaş operasyonlarında Azerbaycan güçlerinin can kayıplarının 4.719’a ulaştığı duyuruldu.

Bununla birlikte hasmın, 165 İHA’sı, 16 helikopteri, 17 savaş uçağı, 510 zırhlı aracı ve 4 TOS sistemi, 4 Smerç çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan, 27 Eylül tarihinde sabah saatlerinde Artsakh’ın tüm sınırı boyunca saldırıyal geçti, farklı noktalarda silahlı çatışmalar bugüne kadar devam ediyor. Ermeni tarafı, şimdiye kadar 429 Ermeni askerin ve 24 sivil vatandaşın Azerbaycan’ın saldırıları neticesinde yaşamını yitirdiği ve 95 sivilin yaralandığı öğrenildi.

ERMENİ HABER AJANSI