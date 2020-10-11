Azerbaycan’a askeri yardıma son verilmeli – Ermenistan Kamu Radyosu

ABD Kongre Üyesi, Azerbaycan’a askeri yardıma son verilmesini talep ediyor

Kongre üyesi ayrıca Türkiye ile diplomatik ilişkilerin gözden geçirilmesi, terörle mücadele edilmesi ve bunun derhal yapılmasını talep ediyor.

ABD Kongre Üyesi TJ Cox, Facebook’ta ülke liderlerini Azerbaycan’a askeri yardımı askıya almaya ve Türkiye ile diplomatik ilişkileri gözden geçirmeye çağıran bir gönderi yayınladı.

“Azerbaycan’ın Artsakh’ta ateşkes çağrısına aldırış etmemesi, ABD’nin Azerbaycan’a askeri yardımı askıya alması, yüzlerce kişinin ölümünden sorumlu Azeri yetkililere yaptırım uygulaması ve Türkiye ile diplomatik ilişkileri yeniden gözden geçirmesinin birçok nedeninden biridir”,- demektedir Amerikalı Kongre Üyesi.

Türkiye ve Azerbaycan’ın, iki haftadır Ermenilere yönelik şiddeti teşvik ederek, insan haklarını ihlal ettiğine dikkat çekmektedir.

“Birleşik Devletler terörizme karşı koymalıdır ve hemen harekete geçmelidir”,- diye yazmaktadır TJ Cox.

Gönderiye ek olarak, roket saldırısından sonra Şuşi’deki Ğazançetsots Kilisesi’nin bir fotoğrafını yayınlamıştır.

Ermenistan Kamu Radyosu