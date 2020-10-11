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Azerbaycan Ordusu tarafından Ermeni işgali altından kurtarılan bölgelere ait fotoğraflar, kamuoyu ile paylaşıldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Terter bölgesindeki Sugovuşan kasabasının Ermeni işgalinden kurtarıldığını duyurdu. Kasabadan görüntüler ise Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Kaynak Yeniçağ: Azerbaycan, Ermeni işgali altından kurtarılan bölgelerin fotoğrafını paylaştı
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