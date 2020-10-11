Azerbaycan: Ermeni güçler elektrik santralimize roket saldırısı düzenledi

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Karabağ’da tarafların esir ve cenaze değişimi için geçici ateşkes ilan edilmişken, Azerbaycan, Ermeni tarafını Mingeçevir kentindeki elektrik santraline roket saldırısı düzenlemekle suçladı.

Azerbaycan Başsavcılığı‘nın Twitter açıklamasında, Mingeçevir şehrindeki hidroelektrik santraline Ermeni tarafının roket saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırının yerel saat ile sabah 04.00’te (TSİ 03.00) gerçekleştirildiği kaydedildi.

Söz konusu roket saldırısında santralin zarar görüp görmediğine ilişkin bir bilgi yer almadı. Ancak tweet’e iliştirilen fotoğraflarda bir roketin tesisin kendisine değil, çimlik bir alana düştüğü görülüyor.

On October 11, 2020 around 04 a.m the Armed forces of the occupant lauched missile attacks on Mingachevir Hydro Power Plant which is the largest hydroelectric power station in South Caucasus.#StopArmenianAggression #DontBelieveArmenia #StopArmenianTerror #StopArmenianOccupation pic.twitter.com/w7gZ2rivUU — Baş Prokurorluq (@prokurorluq) October 11, 2020

Karabağ’da 27 Eylül’den beri son dönemde görülen en sert çatışmalar yaşanıyordu.Çatışmalara; Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının cuma günü Moskova’da yaptıkları on saatlik görüşmede ara verilmesi kararı alındı.

Dün yerel saat ile 12.00’de (TSİ 11.00) başlayan ateşkes tarafların esir ve cenaze değişimi için uygulanacak, ancak ne kadar süreceği bilinmiyor.

Ateşkesin başlamasının hemen ardından taraflar birbirlerini ateşkesi delmekle suçladı.

Hem Ermenistan hem Azerbaycan, Karabağ için nihai bir çözüm bulunması çağrılarını yapıyor. Resmi olarak Azerbaycan’ın parçası olan Karabağ, fiilense Ermeni güçlerin denetiminde.

https://tr.sputniknews.com/dunya/202010111043007976-azerbaycan-ermeni-gucler-elektrik-santralimize-roket-saldirisi-duzenledi/