Artsakh Cumhurbaşkanı: ‘Azerbaycan geçici ateşkese tamamıyla uymuyor’

Artsakh (Dağlık Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Azerbaycan’ın Rusya’nın arabuluculuğu ile ilan edilen geçici ateşkese tamamen uymadığını açıkladı.

Harutyunyan, “Ateşkes rejimine tamamen uyulmuyor. Bu sabah görece olarak sakin, cephede karşılıklı olarak ateş ediliyor, ancak ben buna çatışma demem” dedi.

Artsakh Cumhurbaşkanı şöyle devam etti: “Önümüzdeki bir-iki gün içinde Azerbaycan’ın sorunu barışçıl yoldan çözmeye niyetli olduğunu görmezsek, Ermenistan hükümetine Artsah’ın (Karabağ) bağımsızlığını tanıması çağrısını yapacağım. Uluslararası kuruluşlara ve tüm ülkelere de çağrı yapacağım. Kimler insan hakları ile kendi kaderini tayin hakkına saygılı, kimler terörizmi destekliyor, bunu göreceğiz.”

Hatırlanaccağı üzere, 27 Eylül tarihinde Artsakh ile temas hattının tüm boyunca saldırıya geçen Azerbaycan, daha sonra Artsakh ile Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerini hedef almaya başladı.

9 Ekim’de Rusyada Ermenistan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanları’nın katılımıyla yapılan görüşmelerin ardından taraflar geçici ateşkes konusunda mutabakata varsa da, 10 Ekim’de Azerbaycan, saldırılarını hiç durdurmadan Artsakh’ı (Karabağ) ve hatta Ermenistan’ı da daha büyük şiddetle bombalamaya devam etti. Azerbaycanlı sabotaj grubu Hadrut kentine sızması sırasında bir evde bulunan iki sivili, bir anne ile engelli oğlunu öldürdü.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/11/Karabağ-Azerbaycan-Ermenistan/195289