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Türkiye’nin Azerbaycan’a taşıdığı terörist sayısı 900’den 2.000’e çıktı – Ermenistan Kamu Radyosu

2020-10-10

Azerbaycan, Türkiye, Tekfiri teröristleri ve İsrail hükümetleri, İran’ın kuzeybatı bölgelerine tehdit oluşturan bir ittifak oluşturdu. Bunun hakkında İran gazetesi Mashreghnews yazıyor.

Web sitesi, Türkiye’den Azerbaycan’a sevk edilen terörist sayısının 900’den 2 bine çıktığını söylüyor.

İnternet sitesine göre, teröristler Sultan Murad, Ceyş el-Şarg, el-Hamza, el-Nokhba, Şam gruplarındandır ve Tatar bölgesinin batısında, Karabağ-Azerbaycan temas hattının güneydoğu bölgelerinde ve ayrıca Hocavend, Ağdam, Martakert’in batısında yer alıdılar.

Ermenistan Kamu Radyosu

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