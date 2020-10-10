Türkiye’nin Azerbaycan’a taşıdığı terörist sayısı 900’den 2.000’e çıktı – Ermenistan Kamu Radyosu

Azerbaycan, Türkiye, Tekfiri teröristleri ve İsrail hükümetleri, İran’ın kuzeybatı bölgelerine tehdit oluşturan bir ittifak oluşturdu. Bunun hakkında İran gazetesi Mashreghnews yazıyor.

Web sitesi, Türkiye’den Azerbaycan’a sevk edilen terörist sayısının 900’den 2 bine çıktığını söylüyor.

İnternet sitesine göre, teröristler Sultan Murad, Ceyş el-Şarg, el-Hamza, el-Nokhba, Şam gruplarındandır ve Tatar bölgesinin batısında, Karabağ-Azerbaycan temas hattının güneydoğu bölgelerinde ve ayrıca Hocavend, Ağdam, Martakert’in batısında yer alıdılar.

Ermenistan Kamu Radyosu