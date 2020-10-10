Türkiye için NATO’dan yeşil ışık var mı ? – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye için NATO’dan yeşil ışık var mı ?

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, NATO üyesi devletlerin seslerini duyurmalarını ve Türkiye’ye baskı yapmalarını umduğunu ifade etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sargsyan, Bloomberg Uluslararası Haber Ajansı’na röportaj verdi.

Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları’nın Rusya’daki görüşmesi ve bundan beklentileri hakkında konuşan Armen Sarkisyan, “karanlık odaya” gireceklerini, müzakerelere başlayacaklarını ve ateşkesi konuşacaklarını söyledi.

“Bu görüşmeyi yaptığım için çok mutluyum. Rusya Federasyonu Başkanı Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov’a bu toplantıyı düzenlediği için teşekkürler, çünkü bugün bombardımanı ve kavgayı durdurmak için mutlak bir ihtiyaç var. Büyük bir insani krizle karşı karşıyayız, savaş sivil nüfusu vuruyor.

Bu nedenle kendilerine, AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanları, Rusya Hükümeti’ne teşekkür ediyorum. “Umarım ateşkese ulaşmak mümkün olur” dedi.

Türkiye’nin askeri müdahalesi hakkında konuşan Cumhurbaşkanı, böyle dedi;

“Ne benim ne de hükümetimin kanıt sunmaya ihtiyacı yok, kanıt, açıkça görüldüğü gibi, Azerbaycan tarafının, Azerbaycanlı yetkililerin, internet sitelerinde videolarda ve fotoğraflarda yaptığı açıklamalardadır.

Rusya dahil çeşitli ülkelerin istihbarat servisleri dahi Azerbaycan topraklarında Türkiye tarafından getirilen İslamcı teröristlerin bulunduğunu belirtmiştir.

Ve tüm bunlar Türk silahlı kuvvetlerinin huzurunda, insansız hava araçları, hatta F-16 savaş uçaklarını kullanılıyor. “

Türkiye’nin NATO müttefiklerine gelince, Ermenistan Cumhurbaşkanı onları tüm bunları ciddiye almaya çağırdı çünkü bir NATO üyesinin NATO üyesi olmayan üçüncü şahıslarla çatışmaya dahil olduğu bir durum söz konusu.

“Türkiye NATO’dan yeşil ışık alıyor mu ?” Eğer öyleyse farkında olmalıyız, değilse, umarım NATO’daki ortaklarımız seslerini duyururlar, Türkiye’ye baskı yaparlar ve bu çatışmaya dahil olmamaları gerektiğini söylerler.

Sarkisyan, “Buradaki varlığı hiç yardımcı olmuyor, hatta durumu karmaşıklaştırıyor” dedi.

Resmi Kabil, paralı teröristlerin Azerbaycan’a nakledilmesine karşıdır.

Ermenistan Başkanı, Dağlık Karabağ’ın tanınmasıyla ilgili soruya, savaş devam ederse Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanımaktan ve uluslararası toplumu da onu tanımaya zorlamaktan başka seçeneği olmayabileceğini söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu