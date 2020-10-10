Son dakika… Gözler bu masada! ‘Savaş’ta sıcak gelişme…

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Rusya lideri Vladimir Putin‘in davetiyle Moskova’ya inen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları bir araya geldi. Ancak görüşme beklenirken Ermenistan’ın Mingeçevir’e balistik füze fırlattığı açıklandı. Ermenistan Başbakanı Paşinyan Bakü ile barış görüşmelerine dönmeye hazır olduklarını söylerken, Aliyev’in yanıtı “Kimin tabanlarını yalarsan yala, topraklarımızı geri alacağız” oldu. Gelen son dakika bilgisine göre, Dağlık Karabağ‘da Azerbaycan ve Ermenistan bugün saat 00.00’dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya vardı

On üçüncü gününe giren Dağlık Karabağ savaşında çatışmalar sürerken, peş peşe gelen açıklamaların ardından ise gözler Rusya’ya çevrildi. İki ülke dışişleri bakanlarının buluştuğu dakikalarda ise Ermenistan Azerbaycan’ın orta kesimindeki Mingeçevir’e balistik füze fırlattı.

On üçüncü gününe giren Dağlık Karabağ savaşında çatışmalar sürerken, peş peşe gelen açıklamaların ardından ise gözler Rusya’ya çevrildi. İki ülke dışişleri bakanlarının buluştuğu dakikalarda ise Ermenistan Azerbaycan’ın orta kesimindeki Mingeçevir’e balistik füze fırlattı.

Son Güncelleme: 10 Ekim 2020 – 02:57

https://www.milliyet.com.tr/galeri/son-dakika-gozler-bu-masada-savasta-sicak-gelisme-6325647/2