Savunma Bakanlığı: Azerbaycan Ermenistan’ın yerleşimlerine karşı yine SİHA kullandı

Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan açıklamalarda bulunarak Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermenistan’ın güneyinde yer alan Syunik idari bölgesindeki Artsvanik köyü sınırlarında SİHA kullanıldığını bildirdi.

SİHA saldırısı sonucunda herhangi bir kayıp yaşanmadı.

Daha önce sözcü, Rusya Federasyonu, Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlarının ortak hümaniter ateşkesle ilgili ortak açıklamasından sonra Karabağ-Azerbaycan cephe hattının güney bölgesinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri saldırıya geçtiler ve daha çok İHA ve SİHA’lar kullanamya başladılar.

Şuşan Stepanyan’ın açıklamalarına göre Artsakh (Karabağ) Savunma ordusu başarılı bir şekilde düşmanın saldırılarını geri püskürtmeye devam ediyor.

Azerbaycan 10 Ekim saat 12:00’da devreye giren hümaniter amaçlı ateşkesten önce hain bir şekilde cephedeki vaziyeti değiştirmeye çalışıyor, fakat Savunma ordusu bu çabaları kararlı bir şekilde önlemeye devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/10/10/Ermenistan-SİHA/195243