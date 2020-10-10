Savaşa, nefrete, düşmanlığa hayır!

Aralarında Celalettin Can, Hüda Kaya, Nur Sürer ve Baskın Oran’ın da olduğu 606 yurttaş Azerbeycan ve Ermenistan savaşı ile birlikte yaratılan ırkçı atmosfere karşı bir bildiri yayınladı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşa ve savaşla birlikte yaratılan ırkçı atmosfere karşı, aralarında Celalettin Can, Hüda Kaya, Nur Sürer, Baskın Oran’ın da olduğu 606 yurttaş bir bildiri yayınladı.

Yayınlanan bildiride şu görüşlere yer verildi:

“27 Eylül’de savaş yeniden Azeri ve Ermeni halkların gündemine girdi. Savaşın nedeni yüzyıllık Dağlık Karabağ meselesi. Sovyetler Birliği’nin 90’larda çökmesinden sonra, bu iki ülke arasında aynı nedenle yaşanan savaştan çözüm çıkmamıştı. Kalıcı bir çözüm görünmüyor.

Ölüm ve yıkım getiren her tür savaşa karşı insanlar ne yapar? Öncelikle savaşa karşı çıkarlar. Savaşan tarafları ve savaşı teşvik eden güçleri eleştirir, barışı teşvik ederler.”

‘Diyalog ve müzakere’

“Savaş ve şiddet gibi kanlı çözüm yolu toplumlar için yıkıcıdır ve acı biriktirir. Bu yolla kalıcı çözümlere gidilemediğinin bilincinde olmak, sorunların çözümünde diyalog ve müzakerede ısrar etmek gerekir.

Azerbaycan ile Ermenistan savaşı üzerinden “millicilik” üretenler ve iktidar erbabı, HDP’yi ‘ihanetle’ suçluyor. HDP’nin ‘ihanet suçu’ nedir?”

“Bu iki komşu ülke arasında patlak veren savaşa, Meclisteki partilerin hazırladığı Azerbaycan destekli bildiriye destek vermemektir! Yıllar geçti. Tarih tanıktır. Sonuç ne oldu? Bir milyon civarında insanın ölümü, sönen ocaklar, yakılıp yıkılan ülke, Türkiye’ye gelen 5 milyon üzerinde göçmen hayatlar.”

‘HDP meşru bir yapıdır’

“Yeni Osmanlıcı ‘tarihsel haklar’ argümanlı savaş politikalarının sonuçları ortada. Ülke dört bir tarafta savaş içinde. Bir Güney Kafkasya eksikti, şimdi de “soydaşlık” söylemi üzerinden oraya da müdahale ediliyor. Savaşa destek vermemek hainlik değil, aksine insanlığa ve yaşama sahip çıkmanın bir gereğidir.”

“HDP 6,5 milyon yurttaşın temsiliyetinine dayanan meşru bir yapılanmadır. Milyonlarca insan barış istiyor diye ‘hainlikle’ itham edilmesi, ‘tekçi’ ve ‘iç düşmancı’ politikalardır. Türkiye toplumu ve halklarının bir arada yaşama iradesi ve arzusunun, artan nefret ve milliyetçi/şöven politikalar sonucu yok olma sınırlarına geldiği artık görülmelidir.”

Garo Paylan’a destek

“Meclisteki konuşmasında, savaş yerine barış ve diyalog çözümü talep eden Garo Paylan, HDP MYK üyesi, Türkiyeli Ermeni bir yurttaşıdır. Hrant Dink’in acısı, insanımızın adalet duygusu çok derinden sarstı. Bu yüzden acının yarattığı travmayı çok yakından tanıyor ve hissediyoruz. Tam da bu nedenle barışa sahip çıkmak, insanlarımızın hedef alınmasına karşı bir arada olmak ve birleşmek zorundayız.

Halkımızın akıl, izan ve vicdan sahibi yurttaşlarının birbirlerine kardeşlik bağıyla bağlanıp, savaşı, nefret suçunu ve düşmanlığı yok edeceği günler uzak değildir.”

HABER MERKEZİ

Yeni Yaşam Gazetesi