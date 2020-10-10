Rus senatör Karabağ’da varılan ateşkes anlaşmasını yorumladı: Karşılıklı şiddet kısır döngüsü kırıldı

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Dağlık Karabağ’da ateşkesin sağlanması için varılan anlaşmayı Facebook hesabından yorumladı.

Kosaçev, yaptığı paylaşımda “En önemli gelişme, karşılıklı şiddet kısır döngüsünün kırılmış olması. Barış için olmasa da ateşkes için bir şans var. Hiç yoktansa böyle iyidir. Provokatörler yeniden ortaya çıkarlarsa, sonuçta esirlere ve cenazelere ateş etmiş olacakları. Bunu bilmeleri gerekir. Bu nedenle hiçbir tarafta provokatör olmamalı” ifadelerini kullandı.

Rus senatör, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘siyasi iradesini en kapsamlı şekliyle ortaya koyduğunu’, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un ise söz konusu iradeyi hayata geçirdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

“Şimdi başlıca sorumluluk elbette çatışmanın taraflarının üzerinde. İleriye dönük ateşkes düzeninin belirli parametreleri üzerinde anlaşmaya varmak, esir ve cenazelerin takasını organize etmek, müzakere masasına oturmak gibi zorlu bir çalışma var. Ancak on saatlik zorlu istişarelerin ardından kan dökülmesinin durdurulabilmesi takdire şayan.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Rusya Dışişleri Bakanı ara buluculuğunda istişarelerde bulunmak üzere dün Moskova’ya davet etmiş, taraflar 10 saatten fazla süren müzakerelerin ardından 4 maddelik bir anlaşmaya imza atarak Dağlık Karabağ’da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için ateşkes kararı almıştı.

Sputnik Türkiye