Kadın askerler – Ermenistan Kamu Radyosu

6 aylık çocuğunu annesine emanet ederek savaşmaya gelen bir kadın askerimiz var․

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Ermeni Ortak Bilgi Merkezi’nde şunları ifade etti, “5 tanksavarcı kadın ile tanıştım, onlar Silahlı Kuvvetlerimizin en iyi tanksavar araçlarından birini kullanan kahraman, süper profesyonel sözleşmeli askerler, harika iş yapıyorlar, onların anti-tank darbelerinden bir sinek hareketi bile kaçamıyor.”

Hovhannisyan’a göre, her gün askeri görevleri yerine getiren ve kahramanlaşan keskin nişancı, topçu, hatta müfreze komutanı kadınlarımız var.

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi, “6 aylık çocuğunu annesine bırakıp savaşa giren bir kızla tanıştık”,- dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu